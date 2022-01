Citibanamex planea salir de México en banca de consumo y empresarial

Como parte de una nueva estrategia, Citibanamex saldrá de los negocios de banca de consumo y banca empresarial en México, informó hoy la compañía.

En un comunicado, la firma precisó que seguirá operando su negocio de clientes institucionales con una licencia bancaria local.

«Citi viene operando en México desde hace más de un siglo y el país se mantendrá como uno de los mayores mercados institucionales de Citi fuera de los Estados Unidos», dijo.

«Citi continuará invirtiendo y fomentando el crecimiento de dichas operaciones en México, junto con su franquicia de Citi Private Bank», abundó.

De acuerdo con la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, la decisión responde a una nueva visión estratégica, la cual permitirá a la compañía enfocar sus recursos en negocios donde tiene ventajas competitivas.

«Nos permitirá asignar recursos a oportunidades alineadas con las principales fortalezas de Citi, así como a nuestras ventajas competitivas, y podemos enfocarnos en negocios que se beneficien de la conexión con nuestra red global. A su vez, que nos permitirá simplificar aún más nuestro banco», explicó en la misiva.

¿Cuáles son los negocios que deja Citibanamex?

De acuerdo con la empresa, los negocios que dejará en México son los de banca de consumo y pequeñas empresas, así como el de banca empresarial.

«En los tres primeros trimestres de 2021, la totalidad de los negocios de los cuales Citi estaría saliendo en México representaron aproximadamente US $3,500 millones en ingresos, US $1,200 millones en ganancias antes de impuestos, US $44,000 millones en activos, y US $4,000 millones en capital tangible promedio asignado», precisó.

Detalló que el proceso para su salida de México incluirá una venta o una operación de mercado de valores.

Además, dijo, la forma y los tiempos estarán alineados a los objetivos de maximizar valor para los accionistas y fortalecer los negocios tanto que se quedan como los que se van.

«El proceso de salida estará sujeto a diversas condiciones y aprobaciones, incluyendo las aprobaciones regulatorias que sean aplicables tanto en Estados Unidos como en México», anotó.

