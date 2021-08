CJNG amenaza de muerte a Azucena Uresti; gobierno federal garantiza libertad de expresión

La periodista Azucena Uresti fue amanezada de muerte por Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esto derivado de su labor profesional en el Estado de Michoacán.

El gobierno de la república, Mediante el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que los medios y los periodistas amagados por el crimen organizado serán protegidos, por lo que la libertad de información está garantizada.

Lo anterior se da después de que mediante un video El Mencho afirma “respetar” a los medios informativos que “hacen valer la libertad de expresión”; sin embargo, lanza una serie de amenazas contra la periodista Azucena Uresti y el diario Milenio por presuntamente proteger a las autodefensas en Michoacán, a quienes acusa de ser también narcotraficantes.

De acuerdo con Oseguera Cervantes, Juan Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, así como Hipólito Mora con son autodefensas, sino extorsionadores y delincuentes que viven del narcotráfico.

“Azucena Uresti, una cosa te hago saber (…) si sigues tirándome, te aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, que yo no soy cobracuotas ni extorsiono ni secuestro, yo sí sé trabajar, soy narcotraficante y a mucho orgullo y mi lugar me ha costado”, amaga el líder del CJNG.

Información: Excélsior