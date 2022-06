Claudia Sheinbaum da positivo a covid-19 por segunda ocasión

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que dio positivo a covid-19, por lo que se mantendrá trabajando a distancia.

En su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno detalló que se encuentra bien.

“Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”, escribió la mandataria local.

Este martes, Sheinbaum Pardo visitó Iztapalapa, para supervisar las obras del Trolebús Elevado que correrá del Metro Constitución de 1917 a la UACM Casa Libertad.

Esta es la segunda ocasión que la jefa de Gobierno da positivo a covid-19, la primera ocasión fue a finales de octubre de 2020.

«Ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba de COVID-19. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de @SSaludCdMx y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición», escribió en Twitter la mandataria capitalina en aquella primera ocasión.

Por: Excélsior