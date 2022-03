Comediante solitario: La Feria

Sr. López

No había quien no quisiera comer en casa de la abuela Virgen (la de los siete embarazos) por su maestría culinaria que llegaba a límites de delirio. Pero el precio era acompañarla después a rezar el Santo Rosario, a rodilla. La santa viejita consideraba que eso mantenía a raya al demonio y las desgracias. Todo lo explicaba por no rezar el rosario en familia: un nieto que reprobaba año, el choque de Pepe por ir en sentido contrario en Insurgentes (ebrio), el embarazo sin marido de la prima ‘N’ (vive y es muy delicada), y cuando falleció su marido, el queridísimo ateo sin bautizar abuelo Armando, en el año 57 de matrimonio, dijo: -¡Y no rezaba el rosario! –sin mencionar que el señor tenía casi 90 de edad. Esa era la abuela Virgen, buena y tontita.

Sobre el trepidante caso del exconsejero jurídico de presidencia de la república, Julio Scherer, acusado de extorsión, asociación delictuosa, lavado de dinero y tráfico de influencias, desde su cargo en Palacio Nacional, el Presidente explicó en su madrugadora del pasado 2 marzo: “(…) en todos estos asuntos hay intereses políticos” (mientras, la FGR informó que pedirá 40 años de cárcel para los abogados presuntamente cómplices del exconsejero jurídico del Presidente… ¡caramba!, que alguien le avise a la Fiscalía que es un asunto de intereses políticos).

Cuando el Presidente achaca los contratiempos de su gobierno a “intereses políticos”, parece referirse a conspiraciones malintencionadas de enemigos suyos o del país. Lo malo es que esa explicación pierde eficacia si se repite mucho.

Pone este menda algunos ejemplos (va entre paréntesis la fecha de publicación del dicho presidencial):

(19/01/22) El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa ‘intereses políticos’ en denuncias por acoso sexual contra Pedro Salmerón. (14/02/22) AMLO acusa intereses políticos en frenar el ingreso de aguacate mexicano a EU. (23/02/22) AMLO acusó hoy un manejo “politiquero” de los amparos para reclamar vacunación contra el Covid19 para niños.

(18/02/21) “Ya chole”, dice AMLO a feministas que se oponen a candidatura de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y advirtió que detrás hay intereses políticos. (28/02/21) AMLO afirma que la Auditoría Superior de la Federación “cedió a intereses políticos” al elaborar su reporte sobre el costo de cancelación del Aeropuerto de Texcoco. (4/10/21) Asegura AMLO que los damnificados que irrumpieron ayer en su reunión en Huachinango, Puebla, tienen intereses políticos. (23/08/21) El presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó que hay “políticos en los recursos legales interpuestos para frenar el proyecto de Agua Saludable para La Laguna. (27/08/21) AMLO acusa intereses políticos en la CNTE de Chiapas por impedirle llegar a la mañanera.

(19/02/20) Alientan políticos protestas por medicinas: ya hay abasto, asegura AMLO. (20/02/20) El presidente acusó que dirigentes de partidos alientan a los padres de niños con cáncer para que se manifiesten por desabasto. (8/09/20) El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que detrás de las protestas de padres de niños con cáncer, hay intereses políticos. (8/09/20) El presidente López Obrador aseguró que detrás de las protestas de colectivos feministas y de víctimas de violencia hay intereses políticos. (9/09/20) Asegura AMLO que existen intereses políticos en la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por parte de familiares de personas desaparecidas en el país.

(8/05/20) AMLO: Críticas de exsecretarios de Salud sobre el manejo de la pandemia de Coronavirus, son por intereses políticos. (24/01/20) El presidente sugiere que la caravana migrante que proviene de Centroamérica tiene intereses políticos. (09/09/20) AMLO atribuye intereses políticos-electorales en el conflicto en La Boquilla, Chihuahua. (13/10/20) AMLO se refirió a la muerte de Jessica Silva, que participó en la toma de La Boquilla y afirmó que se usa con propósitos politiqueros. (13/10/20) AMLO acusa intereses políticos detrás de la resistencia para liquidar adeudo de agua a EU.

(14/06/19) En conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador acusó que existen intereses políticos en los amparos que se han interpuesto para frenar proyecto en Santa Lucía. (17/10/19) AMLO afirma que los empresarios que están en contra de castigar como delito grave la facturación falsa tienen intereses políticos.

Ayer mismo, cuestionado en su madrugadora sobre la divulgación de conversaciones telefónicas -intervenidas ilícitamente- en las que el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero planea una estrategia contra un proyecto de sentencia en la Suprema Corte, en su poder ilícitamente, el mandatario federal dijo que “(…) los abogados, los grupos de intereses creados, las minorías, pues están viendo cómo descarrilan al gobierno (…) el caso tiene tintes políticos (…)”.

Cuando todo pasa por no rezar el Santo Rosario o todo lo que se le exige a un gobierno, toda protesta, manifestación de descontento y pifia de sus colaboradores obedece a intereses políticos, la cosa es grave, porque es como confesar que no hace política o no sabe hacer política o no le da la gana hacer política, advirtiendo que la política no consiste en darle la razón en todo, eso no es política eso es terquedad que manifiesta un frustrado autoritarismo.

El principal trabajo del Presidente es político. Respetar la Constitución y las leyes, debe ser la principal política del gobierno; su programa de gobierno también es político y no se impone, se conversa con los actores relevantes de la política y todas las fuerzas políticas y así, haciendo política, se llega a acuerdos políticos en el Congreso que establecen el curso de la nación.

Que alguien le aconseje al Presidente dejar de usar como descalificativo la palabra política, entre otras cosas porque él primero que nada, es político y si le sigue como va se anda arriesgando a ser visto como “estandopero” malo, que no hace reír a nadie, un mal comediante solitario