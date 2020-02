Comienza la discusión para “legalizar” la mariguana en México

GMx

Este miércoles 26 comienza la discusión -en Comisiones- del dictamen de regularización de Cannabis, afirmó la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez Ramírez, en la proyección del documental “Las Sanadoras”.

Informó que las y los senadores llegan al debate después de haber escuchado a todas las partes de la sociedad, que están exigiendo la mejor regulación para México. “Lo lograremos, nos lleve el tiempo que nos lleve”, enfatizó.

Ante representantes de organizaciones sociales y civiles, indicó que el país estará pendiente de esta discusión en el Senado. Seguramente, dijo, cada vez que se convoque, tendremos más y más personas.

“Esperamos que el interés del pueblo mexicano sobre este tema sea total y se pueda empujar a una regulación ideal para nuestro país, en todos sus aspectos”, manifestó la legisladora morenista.

Sabemos muy bien, abundó, que tenemos que cubrir su uso no médico, “uso adulto” o “recreativo”, el aspecto comercial, y fundamentalmente, lo que dio origen a su discusión que es el medicinal.

Jesusa Rodríguez reconoció que en México todavía existen prejuicios para asumir su uso responsable.

El documental que da cuenta sobre las madres que practican el autocultivo de cannabis, es un film de Rodrigo Occelli, y cuenta la historia detrás de la marihuana medicinal, donde un grupo de féminas de una comunidad de Jalisco, transforman la vida de muchos enfermos.

La presidenta de la Asociación “Mamá Cultiva”, Cecilia Alvarado aseveró que hablar de Cannabis en este Recinto, que la sociedad civil y los legisladores compartan impresiones, preocupaciones, experiencias y alternativas, es una muestra palpable que en el Senado están conscientes de las dinámicas sociales y el papel que juegan para darle un cauce legal a un tema tan sensible como este, con un enfoque en que todos los involucrados nos sintamos atendidos e incluidos.

A su vez, el director Rodrigo Occelli, y el productor Alejandro Montes indicaron que el filme “Las Sanadoras”, es un retrato de la realidad que se vive en México y que pocos conocen porque hay un estigma muy absurdo hacia el uso medicinal de la mariguana.

La mejor manera que podemos apoyar a estas mujeres es que nos involucremos como sociedad, aunque no tengamos un familiar o hijo enfermo, o no seamos consumidores, esto no importa, lo relevante es informarnos, estar al pendiente y apoyar a estos colectivos.