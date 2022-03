“Como víctima tengo derecho a defenderme”, expresa el fiscal Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, manifestó que tiene derecho a defenderse como víctima en el caso de la muerte de su hermano Federico.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, el funcionario denunció que el audio que se filtró a los medios, en el que Gertz Manero conversa con Juan Ramos López, fiscal especializado en Control Competencial, “es un diálogo que evidentemente está editado”, pero “lo que nosotros conocimos en los medios, esa conversación existió“.

La intención de esta extorsión es señalar que yo estoy usando a la Fiscalía para presionar a los ministros de la corte“, expresó el fiscal General, y dejó en claro el caso de la muerte de su hermano nunca ha sido tramitado en la FGR; “es un asunto de carácter absolutamente local, que siempre se ha llevado ante las autoridades locales“.

Alejandro Gertz Manero resaltó que en el caso de la muerte de su hermano, por el que permanece detenida Alejandra Cuevas Morán, él es una “víctima en segundo lugar” y no tiene influencias ante las autoridades locales.

Yo soy la víctima, no soy el que presunto responsable de la muerte. Soy hermano del que fue encontrar a su hermano tirado en un camastro con toda la espalda cubierta de llagas; ahogándose en sus propias flemas: inconsciente; deshidratado; con una crisis urinaria absoluta; con neumonía. Así lo encontré y así lo llevé al Ministerio Público del fuero común y así lo vio hace siete años, y así el médico forense me dijo: ‘Bueno, ¿pero por qué lo tienen así?, ¿por qué no lo llevaron a un hospital?’. Y una de las personas de estas dijo ‘es que no le gustaban los hospitales’. Y así me lo llevé al Hospital Inglés por mi cuenta durante un mes y ahí nos dimos cuenta de que mi hermano, nunca me lo había comentado, tenía un seguro amplísimo de gastos médicos que esta persona conocía y que no lo quiso usar y dijo que lo había llevado con un médico y le habían recetado unas medicinas que estas dos señoras fueron a comprar y así lo encontré”, manifestó.

“Esto es una extorsión, una manipulación mediática que tiene como objetivo desacreditar a un funcionario público. Yo estoy yendo a la (Suprema) Corte para solicitar el derecho de que la corte lo atrajera y que me diera la oportunidad como víctima de participar, no como fiscal, porque la Corte no lo hubiera permitido. Como víctima tengo derecho a defenderme y a llevar las diligencias necesarias, así fue como lo pedí”, manifestó.

El fiscal General de la República manifestó que en el proceso ante la Suprema Corte, él tiene derecho a ver a todos los ministros, “eso es cosa de todos los días, todo el mundo tiene derecho a hacer todas las gestiones necesarias. Hay ministros que están en contra mía, no es un secreto”.

