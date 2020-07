Compartir computadoras, sugiere AMLO a empleados de Economía, ante presunto recorte de equipos por austeridad

GMx

Compartir computadoras, sugiere el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los trabajadores de la Secretaría de Economía, quienes, presuntamente, por un asunto de austeridad sufrirían una reducción de equipos.

A pregunta de la periodista Lid Arista, de la página Expansión Política, quien le indicó que en Economía 3 de cuatro trabajadores se quedarían sin su equipo personal de cómputo, el mandatario mexicano recurrió a la historia:

“Imagínense los que lucharon en otros tiempos, por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía ¿Qué estaban esperando a que tuvieran sus computadoras?, para luchar, para transformar. Yo creo que son instrumentos, que son importantes, pero no es eso lo más importante”, dijo en la conferencia matutina de este lunes, un día antes de viajar a los Estados Unidos para reunirse con el mandatario Donald Trump.

La reportera recordó en “la mañanera” que Expansión Política publicó que por austeridad Secretaría de Economía retirará 3 de cada 4 equipos de cómputo a los servidores públicos de esa dependencia, quienes tendrían que llevar sus propias máquinas o pagar por mantenimiento.

“Primero no va a suceder eso, segundo, acuérdense que queremos también que no se queden sin medicinas, sin médicos los enfermos, acuérdense que queremos que los adultos mayores no se queden sin su pensión, acuérdense que queremos que los estudiantes pobres no se queden sin sus becas, o sea tenemos que tener una idea general de las cosas, un servidor público no puede estar pensando en sí mismo. No van a poner nada, esto es una exageración”, consideró AMLO, quien a manera de broma, dijo que en caso de que sucediera, seguramente sería las ocho columnas del periódico Reforma.

Una de las críticas que la oposición y analistas políticos han hecho frecuentemente al sexenio de Obrador es la exagerada austeridad.

-¿Sí se emitió ese documento?, insistió la reportera a Obrador.

-Sí, pero no se va a aplicar. A lo mejor el que emitió el documento lo hace para que se desacredite al gobierno. Hay muchos mandos intermedios que vienen del periodo neoliberal, que entraron ahí, por los trabajos que hicieron en las elecciones a favor de los candidatos y siguen pensando igual. Ya se llevó a cabo un cambio.