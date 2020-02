Con Elba Esther el magisterio tuvo mejores condiciones de vida: Ricardo Aguilar

LUIS ORTIZ RAMÍREZ

Libertad Bajo Palabra

(Entrevista)

“Maestros por México es un movimiento genuino, creativo, novedoso, que hizo de este país una nueva forma del deber sindical, es una comunidad donde estamos construyendo un sindicalismo desde la escuela, desde el hogar, donde ya no nos vemos como un ente aparte de lo que lo que hacían los maestros”, indica Ricardo Aguilar Gordillo, al portal Libertad Bajo Palabra.

“La Maestra Gordillo es una maestra que ha tenido en sus manos la oportunidad de dirigir al SNTE, durante muchos años, y durante ese tiempo el magisterio nacional reconoce que fue una de las etapas donde el magisterio tuvo mejores condiciones de vida, mejores prestaciones y salarios, y abrió las expectativas para que participaran todas las expresiones, de tal manera que fuera un SNTE, plural e incluyente”, agrega en la plática.

–¿Quién es y que hace Ricardo Aguilar Gordillo?

–Ricardo Aguilar Gordillo es un maestro jubilado, que busca tener una participación en la vida sindical del país, y bueno, revisando todo lo que falta por hacer, y la necesidad que tiene hoy el magisterio nacional para poner orden y para tratar de construir un sindicalismo democrático de gran envergadura y obviamente preocupado en cómo ayudar y coadyuvar los deseos de democratización que sean de verdad y no sean una fachada, por el otro lado, además ese tipo de sindicalismo, deberá tener un compromiso con la educación pública de este país. Estoy convencido que, por la experiencia de mi vida, que la educación es un es un pivote para asegurar los grados de convivencia política de todas las naciones, y mejorar condiciones de vida.

Creo que si no vinculamos el binomio de la democracia con la tarea educativa para mejorar grados de convivencia, de generosidad, del servicio a la comunidad en sus condiciones de vida, pues de nada sirve la gran tarea educativa que estamos construyendo, entonces estoy en eso, preocupado en las grande resoluciones que hay que hacer, sin duda es una oportunidad histórica, hay un gobierno que están abriendo los canales de participación, hay leyes que están permitiendo que se hagan cosas distintas al pasado, y hoy debemos tomarle la palabra al propio presidente, y me parece que en esa ruta estoy.

–¿Se encuentra Maestros por México en stand by?

– Yo creo que Maestros por México es un movimiento genuino, creativo, novedoso, que hizo de este país una nueva forma del deber sindical, es una comunidad donde estamos construyendo un sindicalismo desde la escuela, desde el hogar, donde ya no nos vemos como un ente aparte de lo que lo que hacían los maestros, si no nos vemos en una tarea colectiva de transformar a este país, donde hacemos uso de los medios de comunicación, y de todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, y nos parece que ha sido un movimiento novedoso, moderno, democrático, creativo, que ya dejo huella, y no creo que este en stand by, creo que MXM, está en una profunda reflexión que estamos haciendo, sin duda cumplimos una etapa y viene otra, donde hay que restructurar y sacudirlo, de tal forma que a esa creatividad le demos rienda suelta para que efectivamente se construya un sindicato desde abajo, y se construya de manera horizontal, creativa, poniendo el acento en las grandes preocupaciones, que hoy tenemos en este momento.

–¿Si, el grupo de Cepeda salas insiste en salirse con la suya, habrá movilizaciones?

– Por el momento no lo creo, estamos reflexionando que ya no es momento de las grandes movilizaciones, que trastocan la vida pública, pero tampoco el inmovilismo es la respuesta, ni mucho menos la indiferencia, hoy requerimos propuestas, construcción de ideas, nuevas formas del quehacer sindical, nuevas formas de luchar, pero el sindicalismo me parece está pasando por dos cosas, una como es, revisar las practicas anquilosadas del sindicalismo viejo conservador que solo le servía a los gobiernos en turno, y el otro, un sindicalismo contestatario, que muchas veces, tampoco tiene propuestas, hoy de lo que se trata es como encontrar caminos nuevos, que nos permitan darle cauce mejor, y MXM lo está haciendo en estos momentos. Aunque en política nada está escrito.