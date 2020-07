Con extradición de Lozoya se sabrá “quién pompó” la reforma energética: AMLO

GMx

La extradición de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, salpicará a muchos y se sabrá “quién pompó” la Reforma Energética.

Así lo expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien durante la conferencia matutina de este martes volvió a dar un espaldarazo al subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Miren ahora ¿no?, según la fiscalía general, va a traer el señor Lozoya. Todo lo que se va a saber, porque él era director de Pemex cuando se aprobó la Reforma Energética.

“¿Quiénes aprobaron esa reforma?, ¿qué partidos? Ahí se los dejo de tarea. ¿Cómo la aprobaron?, ¿por qué se obtuvieron los votos?, ¿cómo se obtuvieron los votos? Esto va a ayudar mucho a esclarecer cosas, porque fue un gran engaño, un gran fraude la llamada Reforma Energética.

Nos vendieron la idea, o así lo plantearon, de que se iba a producir más petróleo, que iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que se iban a generar muchísimos empleos, que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, que era la panacea y fue todo lo contrario, se dedicaron a saquear al sector energético, a destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.

Entonces, como decía mi finado paisano, Chicoche, ¿quién pompó?, ¿quién pompó reformita?, ¿quién pompó? Entonces, eso nunca jamás se debe de repetir.

El mandatario mexicano cuestionó cómo fue aprobada dicha reforma, y citó al famoso músico Chicoche”, expresó AMLO, quien negó tener información sobre que el polémico ex banquero Carlos Cabal Peniche tenga intención de colocar cajeros automáticos del llamado Banco del Bienestar.

“Da la casualidad que es mi paisano, pero eso no significa ningún tipo de relación. Yo no protejo a nadie. Yo tengo relaciones de amistad, pero no de complicidad con nadie.

No llegué aquí con el apoyo de grupos de intereses creados, no llegué aquí porque recibí dinero de hombres de negocios; llegué aquí con el apoyo del pueblo, mi único amo es el pueblo de México.

Por eso soy libre, no hay compromiso con ningún grupo de interés creado y sostengo que se tiene que acabar por completo con la corrupción”, afirmó.