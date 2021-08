Con la consulta se echó a andar un proceso democrático; estoy contento: AMLO

GMx

“Es un triunfo que más de 3 millones 800 mil ciudadanos hayan participado ayer, independientemente de lo que decidieron votar, aún con todo lo confuso de la pregunta, la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba. La mayoría votó por el Sí, 97 por ciento.”

Así defendió Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, la consulta popular llevada a cabo el domingo, la cual ha sido calificada como un éxito por el INE.

“Quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es la primera consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país. Es algo realmente trascendente. Es el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana, en el marco de la democracia participativa.

Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, pero no se llevaba a la práctica este método, esta forma de gobernar. Preguntándole al pueblo, consultándole al pueblo. Ayer fue muy importante, ejemplar, lo que se vivió en esta jornada”, afirmó en su mañanera de este lunes, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco.

Felicitó a todos los que participaron y llamó a quienes no lo hicieron, para que no dejen pasar la oportunidad de participar.

“La democracia no se agota en elecciones de diputados, presidentes municipales, gobernadores, de Presidente de México; eso corresponde a la democracia representativa, pero no es la democracia plena. Eso ayuda que se tenga autoridades legales, pero es un ejercicio que se lleva a cabo cada tres años. Pero en otras épocas no es consultada. Es requerida solo en una ocasión.

Con la democracia participativa podemos estar constantemente opinando, gobernando, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.”

Es un buen inicio porque en marzo del año próximo, dentro de 8 meses, viene otra consulta, y van a participar muchos más ciudadanos, porque se le va pregunta a la gente si quieren que se quede el Presidente o que renuncie, indicó.

“En la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va ir convirtiendo en un hábito, en una cultura y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones.

Por eso estoy contento con los resultados de ayer. Además nunca había participado tanta gente en una consulta, históricamente. Fue algo muy importante, independientemente de que si es vinculatoria o no. Se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala y que no se deje de respetar al pueblo que es el que manda.”

Puso en la pantalla algunas consultas que se hicieron antes: Fobaproa, Aeropuerto de Texcoco.

Recordó que cuando se quiso consultar respecto de la Reforma Energética, se impidió bajo el argumento de que no se puede consultar en asuntos que tienen que ver con la economía.

—¿El INE argumentó que no tuvo el presupuesto requerido?

—No es un asunto de presupuesto, es un asunto de voluntad. Cuando se quiere se puede. Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta. Y no han tenido entusiasmo por la consulta. Fingen ser demócratas. Se pudo haber extendido el número de urnas y casillas por todo el país, y no es asunto de dinero. Se hubo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales y municipales.

Cruz, cruz, cruz. Que se vaya el diablo y regrese Jesús. Y los medios, silencio por completo. Tache.

Esto no descarta, dijo, para concluir el tema, que haya juicio. “La autoridad tiene posibilidad de actuar, siempre que haya pruebas, elementos. La consulta más que nada, era para iniciar proceso, siempre y cuando, se lograra que fuese con una participación del 40 por ciento y de esa manera vinculatoria.”