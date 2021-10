Conade reduce beca a atletas que no lograron medalla en Tokio 2020; recorte es de hasta 80 %

Tras finalizar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) notificó a los deportistas que no obtuvieron medallas que se les reduciría su beca, recorte que ha sido de hasta 80 por ciento.

Los atletas recibieron un oficio firmado por Víctor Hugo de Lucio, director de Alto Rendimiento, en el que se señalaba que la reducción de la beca estaba prevista en la carta de compromiso de resultados que firmaron previo a la máxima justa deportiva.

En dicha carta compromiso los deportistas se comprometieron con al menos dos objetivos, por ejemplo, ganar un campeonato nacional y los Juegos Olímpicos.

«Se ha encontrado que su resultado no cumple con los criterios que se encuentran plasmados en las Tablas Técnicas que contienen los criterios para otorgar los apoyos ordinarios a deportistas, documento que forma parte de las Reglas de Operación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Derivado de lo anterior (…) se realizará a partir del 1 de septiembre del presente año un ajuste en el monto del apoyo económico ordinario que actualmente recibe por parte de Conade”, indica el oficio que recibieron algunos atletas.

La reducción de la beca deportiva solo fue aplicada a aquellos atletas que no obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio o finalizaron en cuarto lugar.

El marchista Noel Chama, quien alcanzó el sitio 38 en la distancia de 20 kilómetros, denunció que la reducción de su beca fue de 80 por ciento.

En entrevista para Milenio detalló que de 30 mil pesos mensuales su apoyo pasó a ser de apenas 6 mil pesos.

Esta complicado porque mucha gente piensa que nos sale sobrando el dinero, pero la verdad es que no. En nuestro caso pagamos renta, gastamos para trasladarnos a los lugares de entrenamiento y gastos de comida. Haciendo cuentas al mes, con mis gastos obligados me llevo de 10 mil a 12 mil pesos, sin contar los costos que me lleva tener una hidratación específica”, criticó.

Además, deportistas consultados por Animal Político aseguraron que la Conade les ha negado conocer las ‘Tablas Técnicas‘ con las que se definieron los recortes.

También lamentaron que si no hubo buenos resultados en Tokio 2020 fue precisamente por falta de apoyos ya que no se cuenta con los suficientes gimnasios y aparatos para el entrenamiento que necesitan.

Están matando el deporte en México solo por ver números. Te están pidiendo resultados para poder apoyarte cuando deberían de apoyar para ver resultados”, sentenció un atleta que pidió el anonimato.

Animal Político solicitó la postura de la Conade a través de su Dirección de Comunicación Social, sin embargo, se notificó que no habría ningún comentario al respecto.

Con información de Milenio y Animal Político