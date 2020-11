Conagua, muy preocupada por Tabasco, pues con “Iota” le lloverá sobre mojado

GMx

“Más que abrir, en este caso fue cerrar unas compuertas porque estaban todas abiertas. Lo que habría que entender es que es una obra de infraestructura que así se diseñó; se envía el agua hacia un lado o hacia otro, afectando a una población más o a otra. Se podría haber diseñado de alguna otra forma diferente, pero el asunto es que así está y es lo que había.”

Lo anterior fue expuesto por la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, en entrevista para Imagen, con Francisco Zea, para tratar de justificar lo que aconteció en Tabasco, donde se terminó inundar zonas pobres y no a Villahermosa.

“Es una obra que se llama El Macayo, que permite repartir el gasto, la cantidad de agua, entre dos ríos; el Samaria que va hacia la zona de los chontales o el Carrizal que va a la zona de Villahermosa.

Hay que recordar que, yo creo que es una cosa que no está en el contexto, que ahorita Tabasco ya lleva dos conjuntos de fenómenos hidrometeorológicos que ha sufrido.

El primero fueron los frentes fríos tres y cuatro, que fueron entre el 28 de septiembre y el 30 de octubre; y el segundo, que fue el más reciente, fue el nueve y el 11, que ocurrieron entre el 29 de octubre y el seis de noviembre. Este último además interactuó con una tormenta tropical, Eta”, manifestó, tras la polémica causada por las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien efectivamente confirmó la decisión de inundar una zona por otra.

“Durante el primero llovió en la zona de Villahermosa, principalmente. Esa fue la

razón por la cual Villahermosa se inundó, no tuvo que ver con este último evento. Y también llovió por la zona de los ríos de la sierra donde hay muy poca infraestructura de control. Y también ayudó a inundar parte de la planicie baja de Tabasco”, precisó la titular de Conagua, en entrevista publicada por Excélsior.

“En el segundo evento llovió en esas dos mismas zonas, pero también además llovió en la cuenca de la presa Peñitas. Es ahí a donde se abre la presa Peñitas que va hacia El Macayo y se tiene que tomar la decisión de enviar el agua a una zona que ya estaba inundada, o sea, cuando se toma esa decisión la zona de chontales ya estaba inundada, tenía aproximadamente 90 centímetros de agua, la gente ya había estado desalojada, ya estaba avisada. Y los cálculos que tenemos sería aumentar esa inundación en aproximadamente 10 centímetros. No sería todo el gasto en esta zona, sino se reparte entre las dos zonas, la de chontales y la que iba a hacia Villahermosa”, dijo.

Con relación a las posibles lluvias de los próximos días a causa del Frente Frío 13 y los efectos del huracán Iota, expresó que “en primer lugar, estamos preocupados porque llega a una zona donde ya está inundada, el sistema hidrológico de Tabasco es muy complejo, tiene una gran cantidad de ríos y lagunas que interactúan entre ellos.

No se ha logrado vaciar todo el sistema, recuperar completamente sus niveles; en particular el río Grijalva no ha llegado a su nivel cuando ya nos llega otro evento”.

“Este otro evento es un frente frío, el Frente Frío número 13. Llega primera una vaguada, llega ahorita un frente frío que va a dejar una cantidad de lluvia de aproximadamente 200 milímetros. Para que tengan una idea, Tabasco sufrió tres eventos, en el segundo tuvo 450 milímetros”, precisó.

Destacó que “Tabasco va por su tercer evento en un período de entre mes y medio a dos meses, que es un período muy corto, que no ha permitido que todos los ríos se establezcan en su nivel. Y vamos ahora en este tercer evento, esta combinación una vaguada con el Frente Frío número 13 que está ahorita afectando Tabasco, y el huracán Iota; Iota es la novena letra del alfabeto griego, y es un récord histórico; nunca había habido tantos huracanes por este lado; ya nos echamos todo el abecedario normal y ahora estamos en el alfabeto griego”.

(Con información de Excélsior)