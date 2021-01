Condena otra vez AMLO “censura” en redes y anuncia que hará un pronunciamiento en el G20

GMx

Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le preguntaron su punto de vista respecto del juicio político que se sigue contra Donald Trump; sin embargo, él respondió con una nueva crítica a lo que considera un acto de censura de parte de redes sociales contra el mandatario de Estados Unidos.

Anunció incluso, respaldado por la opinión de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que en la próxima reunión del G20 realizará un planteamiento al respecto.

“Yo considero es que no puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho que se tiene a la libre manifestación de las ideas. No puede haber un organismo particular que se convierta en un órgano de censura.

La libertad debe garantizarse. Si existe alguna regulación esto corresponde a los Estados nacionales, no puede quedar en manos de particulares”, manifestó respecto a lo sucedido con Donald Trump, cuyas cuentas de redes fueron eliminadas porque se consideró que incitaba a la violencia.

“Yo les adelanto que en la primera reunión que tengamos del G20 voy a hacer el planteamiento al respecto.

Sí no deben usarse las redes para incitar a la violencia, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión. No debe ser usado de excusa. Hay que garantizar la libertad. No a la censura”, manifestó en la conferencia matutina en la que negó que la vacunación vaya usarse como una estrategia electoral.

“Nos invaden la intimidad, se está atentando contra la libertad, porque no solo es saber lo que hace una persona en lo público sino también en lo privado.

Ya vamos a traer aquí a especialistas, porque la mayoría de la gente no sabe y habla por teléfono y no sabe que es un micrófono.

Tienen codificado a cada cliente y mediante las palabras que se usan llegan a interpretar deseos sobre todo lo que tiene que ver con el consumo.

Todos los que usan la palabra fraude, censurados. Nosotros tenemos que revisar este asunto para garantizar la libertad. México país de libertades, sin censura, sin censura”

El que ejerce el periodismo cómo va estar a favor de la censura, es necesario garantizar la libertad, cuestionó también.

En una breve intervención, Marcelo Ebrard aseguró que varios países que coinciden con México han expresado su interés de realizar un posicionamiento conjunto respecto a la “censura” de redes como Facebook o Twitter.

“La instrucción es trabajar para hacer un pronunciamiento conjunto. En esencia no se admite que una empresa o grupo de empresas pueden determinar quién tiene derecho y quién no.”