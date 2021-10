Confirman Horario de Invierno este domingo; suspender Horario de Verano depende del Congreso

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, confirmó que este domingo entrará en vigor el Horario de Invierno, con el que se deberá atrasar una hora el reloj.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, la funcionaria federal indicó que suspender el cambio de horario, es decir, eliminar el Horario de Verano, tal como ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una facultad que depende del Congreso de la Unión.

Cuestionada sobre los beneficios del cambio de horario Nahle García apuntó que cada año el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias elaboran un reporte.

De 1996, fecha en que inició el Horario de Verano, a 2020 el 2010 se cataloga como el año de mayor ahorro, 7 mil 176 millones de pesos, en consumo de electricidad.

Desde entonces el ahorro ha disminuido. En 2019 fue de 4 mil 660 millones de pesos y en 2020 de apenas 2 mil 979 millones, monto que se atribuye a los efectos del confinamiento por la pandemia de COVID-19.

En cuanto a emisiones contaminantes, en 2019 se emitieron a la atmósfera 350 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) mientras que en 2020 la emisión fue de 224 mil toneladas.

Los datos sobre el cambio de horario deben ser analizados en el Congreso de la Unión para establecer si se elimina o modifica, insistió Rocío Nahle.

Respecto al posicionamiento en contra del presidente López Obrador la secretaria de Energía le envió el más reciente reporte.

Es un tema que cada seis meses a los mexicanos, sobre todo del centro al sur de la República, creo que nos incomoda. El norte está más acostumbrado con el cambio de horario de Estados Unidos”, consideró.

Dado que no se ha tomado una decisión y es un decreto por ley la secretaria Rocío Nahle confirmó que este fin de semana iniciará el Horario de Invierno.

Ello implica que se atrase una hora el reloj la noche del sábado para amanecer el 31 de octubre con el nuevo horario.

Es todo un tema de debate porque habemos quienes no nos acostumbramos y hay otros que no tienen ningún problema y dicen ‘yo me adapto’, pero es un decreto por ley y lo estamos cumpliendo”, destacó.

