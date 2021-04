Confirman primer caso de trombosis en México, tras la aplicación de vacuna AstraZeneca

GMx

En el Hospital Ángeles de las Lomas, en Ciudad de México, se ha confirmado el primer caso de un paciente que tuvo un evento trombótico dos días después de ponerse la vacuna de la farmacéutica, AstraZeneca.

Se trata del ingeniero, Francisco Aguirre Orozco, quien; sin embargo, ha recibido un tratamiento exitoso a base de inmunoglobulina intravenosa con la que ha tenido una buena evolución en los últimos días, incluso podría ser dado de alta.

El portal Quadratín CDMX dio a conocer el hecho que luego fue confirmado por el doctor Roberto Ovilla Martínez, jefe de Hematología y Trasplantes de Médula Ósea del Hospital Ángeles de las Lomas, en entrevista para el noticiero de José Cárdenas, en Telefórmula.

El 2 de abril fue hospitalizado, se vacunó el 31 de marzo. Presentó cansancio extremo y somnolencia, explicó el médico, quien aseguró que no se trata de desalentar la vacunación con AstraZeneca, sino de estar atentos.

“Qué observamos en primer lugar, que en la primera prueba las plaquetas habían bajado a 60 mil plaquetas, normalmente un ser humano tiene entre 150 mil y 160 mil; él se había hecho una prueba un mes antes y tenía más de 250 mil plaquetas.

Ante la situación, lo que hicimos fue confirmar la situación, lo cual quedó confirmado y el mismo domingo empezamos el tratamiento que ha sido señalado en Europa”, explicó el experto, quien recordó que “se habla de un caso en cada 125 mil personas en países de Europa y un caso entre un millón de pacientes”, lo que parece desafortunado, pero no debe desalentar la vacunación.

“El día martes empezó a subir y hoy está en 77 mil plaquetas. El señor ya come un poco más y probablemente sea dado de alta del hospital, pero aquí lo importante es reconocer que existe un evento adverso, no es ciencia ficción, no es un mito.

La otra situación es que debemos estar preparados con inmunoglobulina intravenosa.

Este es el punto, que los médicos estemos preparados, que nos puede llegar en cualquier momento un paciente”, concluyó.

(Foto: Quadratin CDMX)