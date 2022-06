Corte Suprema de EU revoca derecho constitucional al aborto

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el viernes anular la histórica sentencia Roe contra Wade de 1973, que reconocía el derecho constitucional de la mujer al aborto y lo legalizaba en todo el país, lo que supuso una victoria trascendental para los republicanos y los conservadores religiosos que quieren limitar o prohibir el procedimiento.

El tribunal, en un fallo de 6-3 impulsado por su mayoría conservadora, confirmó una ley de Misisipi respaldada por los republicanos que prohíbe el aborto después de las 15 semanas.

Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia «Roe vs. Wade» de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.

Los jueces sostuvieron que la decisión del caso Roe vs. Wade, que permitía los abortos realizados antes de que un feto fuera viable fuera del útero -entre las 24 y 28 semanas de embarazo-, fue errónea porque la Constitución de Estados Unidos no menciona específicamente el derecho al aborto.

«La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho», escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría. Roe v. Wade «debe ser anulado».

«Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo», a los parlamentos locales, escribió.

En mayo se filtró un borrador de la sentencia en el que se indicaba que el tribunal probablemente anularía Roe vs. Wade, lo que provocó una tormenta política.

La ley de Misisipi había sido bloqueada por tribunales inferiores por considerar que violaba los precedentes de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto.

Texas es un estado provida, afirma gobernador

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que echó atrás una sentencia que garantizaba el derecho constitucional al aborto por casi 50 años y aseguró que su estado es provida.

«Lucharemos siempre para salvar a cada niño de los estragos del aborto», puntualizó.

