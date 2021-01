Critica AMLO censura de Twitter y Facebook a las redes de Donald Trump

GMx

A pesar de que no quiso tomar postura respecto a los hechos violentos sucedidos en el Capitolio en Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó “la censura” que Twitter y Facebook ejercieron sobre su “amigo” Donald Trump.

“No me gusta la censura. No me gusta que a nadie le quiten el derecho a transmitir un mensaje en Twitter o en Face. No me gusta eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad”, expresó en la conferencia matutina del jueves, cuando también confirmó que no tiene previsto asistir a la toma de posesión de Joe Biden.

“Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir… existen las redes sociales y una de las cosas más importantes de los últimos tiempos fue precisamente que al surgir las redes sociales se garantizaron las libertades. La gente pudo comunicarse abiertamente, sin censura. Se produjo la comunicación, los mensajes de ida y vuelta”, prosiguió en la mañanera, donde evitó opinar sobre los hechos violentos protagonizados por seguidores de Donald Trump que se metieron al Congreso.

“Cómo se va a censurar a alguien. Te castigo porque yo juez considero que lo que estás diciendo es perjudicial. Dónde está incluso la norma, dónde está reglamentado. Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas, ese es un tema importante. Aquí nos han querido censurar. Hemos padecido de censura siempre.

Imagínense que Twitter como empresa decida usted no, porque lo que está diciendo es nocivo y perjudicial o daña, va en contra de las buenas costumbres, del bando de policía y buen gobierno. Vamos a ver eso.

Por qué si se censura en las redes sociales qué va quedar. Los medios convencionales históricamente se han sometido al poder, con honrosas excepciones.”

Sin redes, lo único que van a quedar son medios como El Universal, el Reforma, las televisoras y afuera el Washington Post y otros, “pero y la gente”, expresó AMLO.

“Esto no es un asunto de México, es mundial. Es el derecho que tenemos a ejercer nuestras libertades”, concluyó.

Sobre la invasión de “trumpistas” al Capitolio afirmó:

“Nosotros siempre hemos actuado con respeto a la política interna de otros países. Así lo establece nuestra Constitución.

No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver, atender a los estadounidenses, esa es nuestra política, eso es lo que puedo comentar. Siempre es muy lamentable que se pierdan vidas humanas. En eso sí podemos expresarnos.

Siempre hemos buscado que todos los conflictos se resuelvan mediante el diálogo, por la vía pacífica.”