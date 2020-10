Critica López-Gatell a medios por poner encabezados “llamativos” sobre la pandemia

GMx

Tal y como lo hizo en la conferencia matutina, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, cuestionó a los medios de comunicación por poner encabezados “llamativos” por el ajuste de cifras de casos y muertos por la pandemia del COVID_19.

Mientras México alcanzó un acumulado de 794 mil 608 casos confirmados de COVID_19 y 82 mil 348 fallecimientos por la pandemia, el funcionario arremetió contra diarios como Reforma, El Universal y El Heraldo de México.

Reforma puso en su primera plana: “Cambian método. Hay más muertes”, manifestó el funcionario, quien asumió “que no hay mala voluntad. Que no hay mala intención”, pero “invitó” a los editores de estos y otros medios, a quienes deciden los encabezados, las notas, a contribuir al bien público.

“… hoy nos llama la atención ver primeras planas que hablan de que tuvimos una cifra récord de mortalidad con más de dos mil 700 casos fatales, como si estos fueran lo que ocurrieron entre el domingo 4 de octubre y el lunes 5 de octubre, es decir, ayer”, criticó López-Gatell.

“… no es así, afortunadamente no tuvimos esa cifra récord de muertes, tuvimos lo que generalmente estamos teniendo, que ahorita está en promedio en unas 310 defunciones por día, todas y cada una de ellas muy lamentables, todas y cada una de ellas lamentables, pero afortunadamente en términos de la interpretación que se puede hacer técnica y científicamente sobre el curso de la epidemia son cada vez menos por día, son cada vez menos por día. Entonces, no hubo del 4 de octubre al 5 de octubre dos mil 700 defunciones en México, lo que ocurrió es lo que explico a continuación”, afirmó el funcionario, quien reiteró que van varias semanas de una baja en la pandemia, pero ésta no ha terminado.

INFLUENZA

Sobre la vacuna de la influenza reiteró que “no es posible, es biológicamente imposible que la vacuna contra la influenza genere la enfermedad influenza.”

La vacuna que se usa en México, inyectable, no puede generar de influenza, porque “se trata de virus destruidos, partículas de virus, componentes.

Es una de las ideas más erróneas que se tiene respecto de las vacunas. “Me vacuné y ese año me dio una influenza terrible”, afirmó.