Cruz Azul presenta un brote de covid-19 en su plantilla

La última semana no ha sido la mejor para la escuadra de Cruz Azul de cara al inicio del Apertura 2022, que arrancará el próximo 1 de julio, pues perdió en el primer partido de pretemporada ante los Venados de Mérida, aunado a que no ha podido contar con equipo completo, tras la ausencia de los futbolistas que tuvieron actividad con la Selección Mexicana y con representativos sudamericanos, asimismo no ha llegado un solo refuerzo al equipo y se ha reportado que cuatro jugadores dieron positivo a covid-19, junto con miembros del cuerpo técnico y staff del equipo.

Después de una semana de trabajos de playa en la Riviera Maya, el conjunto de La Máquina retornó a la Ciudad de México, para seguir entrenando y preparar su segundo duelo amistoso ante el Atlante, el cual se disputará este sábado a puerta cerrada en las instalaciones de La Noria.

Sin embargo, la novedad fue el brote de contagios de covid-19, previo al duelo en contra de los Potros de Hierro, pues se menciona que cuatro futbolistas del conjunto cementero resultaron positivos, por lo que el plantel se vería disminuido para encarar su siguiente encuentro de pretemporada.

La buena noticia es que el peruano Luis Abram regresó a los entrenamientos, después de haber jugado el repechaje para el Mundial de Qatar con su selección, en contra de Australia, combinado que los derrotó en tanda de penaltis, dejando al integrante cruzazulino sin poder disputar la próxima justa mundialista.

No obstante, aún falta que se reincorporen Santiago Giménez, Julio César Domínguez, Uriel Antuna y Erik Lira, quienes vieron actividad con la Selección Mexicana en los recientes duelos del conjunto Tricolor.

