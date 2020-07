Cuáles son los mitos de consumir carne de puerco

GMx

MITO 1. ES MUY GRASOSA: FALSO

Se ha difundido el rumor de que para mantener una dieta saludable se debe optar por eliminar el cerdo y elegir otros alimentos como los vegetales. Esto no es cierto. Una buena dieta debe ser variada y con todo tipo de nutrientes. La carne de cerdo es una excelente opción, pues existen cortes magros como el lomo, filete y solomillo, mismos que cuentan con bajos niveles de grasa.

MITO 2. PUEDE CAUSAR INFECCIONES: FALSO

Cualquier alimento mal manipulado es peligroso para la salud, por lo que es fundamental tener buenos hábitos de higiene, limpieza y una excelente cocción de los alimentos, para evitar contraer infecciones. Por su parte, los productores porcícolas cuentan con certificaciones que cumplen con estrictas medidas de higiene y seguridad. Si se cumple con lo anterior, puedes disfrutar sin preocupaciones del corte o platillo de tu elección.

MITO 3. ES DIFÍCIL DE DIGERIR: FALSO

Ciertas personas tienen dificultad para digerir alimentos “pesados” y eligen entre los vegetales y legumbres, alternativas que no siempre son las mejores. No todos los alimentos de origen vegetal facilitan la digestión y no toda la proteína animal es igual. La carne de cerdo tiene una digestibilidad del 90%, alta en comparación con otros alimentos.

Mito 4. Personas con ciertas condiciones de salud no deben consumirla: Falso

Se cree que las personas mayores o aquellas con enfermedades cardiovasculares y diabetes no deben comer carne de cerdo, pero esto no es cierto. Las personas mayores pueden elegir cortes magros si quieren reducir la grasa y asegurarse de que podrán digerirla. Además, este tipo de carne aporta altos niveles de potasio frente a una mínima cantidad de sodio, por lo que es segura para las personas con hipertensión. Para aquellos que deben alimentarse cuidando el colesterol, también es una buena alternativa pues por cada 100 g de carne, hay solo entre 45 y 50 mg de colesterol.

MITO 5. NO CONSUMIRLA DESPUÉS DE HACERTE UN TATUAJE: FALSO

Se dice que comer carne de cerdo incrementa el riesgo de adquirir alguna infección en heridas abiertas. Sin embargo, es importante consumir carne fresca con una correcta manipulación del producto y una cocción y preparación adecuadas para evitar cualquier problema.

Fuente:

Raúl García, Gerente Técnico de Porcicultura de MSD Salud Animal en México.