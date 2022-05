Cuba agradece a México por pedir que no le excluyan de la Cumbre de las Américas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la postura de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró este lunes que el país caribeño debe ser invitado a la Cumbre de las Américas que se realizará el próximo junio en Los Ángeles.

El mandatario mexicano -que visitará Cuba esta semana- reveló durante su conferencia de prensa matutina de este lunes que durante la llamada que sostuvo el pasado viernes con el mandatario estadounidense, Joe Biden, le pidió que no excluya a ningún país del evento.

En América no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. De manera muy respetuosa, ¿cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite?”, cuestionó el mandatario mexicano.

Díaz-Canel compartió en su cuenta de Twitter las preguntas del presidente mexicano y otras frases de la rueda de prensa del mandatario.

Más tarde, el Gobierno norteamericano confirmó que descarta invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela porque considera que “no respetan” la democracia.

Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia”, anunció el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en una entrevista con el canal colombiano NTN24.

Durante un foro de solidaridad con Cuba en La Habana realizado este lunes, el presidente cubano exigió la participación de su país y que Washington no pueda vetar su presencia.

“Queremos una Cumbre de las Américas y no una cumbre de EE.UU. y sus estados selectivos”, dijo Díaz-Canel con respecto a la cita.

El gobernante cubano calificó de “fallida” la política de Washington hacia su país y denunció que EE.UU. tiene el objetivo de “ejercer la máxima presión, para generar desestabilización”.

Con información de EFE