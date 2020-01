Culpa AMLO a farmacéuticas y directivos de hospitales del desabasto de medicinas para niños con cáncer

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó la falta de medicamentos a una resistencia de los que se dedicaban a robar.

En el caso del cáncer, especificó, había una sola empresa que se dedicaba a surtir los medicamentos y materiales de curación, lo que significaba jugosos negocios.

“Una empresa, en el caso del cáncer, era la que abastecía los medicamentos y por eso todo esto que está sucediendo”, dijo en la conferencia matutina.

También decirles que no va haber falta de medicamentos. No hay desabasto en el caso de los niños con cáncer, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo y tenemos presupuesto suficiente y tenemos todos los medios para que no falten medicamentos y desde luego vamos a ir avanzando.

“Les molestó muchísimo, no solo el combate a la corrupción. Tocarle los bolsillos a estos que se han dedicado a robar durante mucho tiempo”, afirmó.

VAN CONTRA DIRECTORES DE HOSPITALES

López Obrador advirtió que en el desabasto de medicinas “había y sigue existiendo complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación.”

“Lo que se cobraba por la atención médica lo manejaban de manera discrecional.”

Anunció que se abrirán investigaciones en los hospitales para revisar el comportamiento de sus directivos y no permitir más la corrupción.

–¿Son los directivos de los hospitales los que no entregan los medicamentos a propósito?, preguntó la reportera Sara Pablo al Presidente de México.

–Sí, esa es una hipótesis, porque ellos tenían un contrato con la empresa PISA, afirmó el mandatario mexicano.