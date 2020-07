Culpa López-Gatell a medios de comunicación de distorsionar la información del COVID_19

GMx

Ciudad de México.- “López-Gatell culpa a los estados publicaron algunos medios de comunicación. Vean la conferencia del viernes y vean qué dije. Y luego, después de lo que dije el sábado, hoy domingo vimos: recula López-Gatell.”

Así se expresó el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respecto a las publicaciones en medios nacionales en los que, según él, se ha distorsionado la información, principalmente porque el viernes pasado dijo que no habría semáforo epidémico por cierta inconsistencia en la información que los estados enviaban del COVID_19.

“Nunca se habían puesto a disposición de las bases de datos y ha ocurrido que alguien hace un análisis o no lo hace, y bienvenida la crítica”, indicó en la ronda de preguntas y respuestas de la conferencia nocturna de este domingo.

Consideramos desafortunado que las personas involucradas en los medios de comunicación, en lugar de optar por facilitar a la población información para que tome decisiones, es muy claro que “hay medios que mantienen una agenda política y de confrontación”, agregó.

“Hacen llamados y expresiones que, si uno la confronta con la realidad, hay evidentemente distorsión.

Llevo 72 horas hablando de corresponsabilidad. El viernes lo dije con mucho énfasis para que no perdamos de vista que el riesgo es para la población, no para el Presidente ni para mí”, afirmó, tras indicar que en México hay 335 mil 922 casos estimados por la enfermedad.

El funcionario volvió a recordar que muchas de las enfermedades que hay en el mundo proceden de los animales.

Recordó prácticas que ayudarán a reducir el número de contagios por COVID_19 y los decesos, como la “sana distancia”.

Con tan solo estar a dos metros de las otras personas, reducimos la probabilidad de ser contagiados o de contagiar a otros.

El lavado continuo de manos también es muy importante, quiere decir, una dos, tres, cuatro o las veces que sea necesario.

Volvió a recordar lo importante que resulta para prevenir la enfermedad, no saludar de beso, no saludar de mano y, a los primeros síntomas del COVID, no salir de casa y buscar atención médica.