Cumplí con todos los compromisos asumidos para la SCJN, incluso más allá: Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró que ya cumplió con todos los compromisos asumidos desde su llegada al cargo en el Máximo Tribunal del país, y que incluso fue más allá en su objetivo de transformar el Poder Judicial Federal.

Hoy ya cumplí todos los compromisos que asumí cuando llegué al cargo del presidente de la Corte, incluso hemos ido mucho más allá de lo que yo me comprometí”, dijo en entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula.

“Espero el último año consolidar la transformación del Poder Judicial y que la gente note diferencias con una justicia federal más sensible, más moderna, y que equipare la cancha para los más marginados de México, a quienes los aparatos de justicia nunca han volteado a ver”, expresó.

Al dar un resumen sobre su tercer informe al frente de la Suprema Corte, Zaldívar Lelo de Larrea dejó en claro que se acabó lo que denominó la corrupción institucionalizada en el Poder Judicial Federal, aunque no descartó casos aislados.

Lo que dije ayer y lo sostengo categóricamente es que la corrupción solapada, impulsada, avalada desde arriba ya no existe en el Poder Judicial Federal. Hemos roto las redes de complicidad y la corrupción. tanto externas como internas, la corrupción como sistema institucionalizado ya no existe en el Poder Judicial”, argumentó.

“Esto no significa que no pueda haber casos aislados de corrupción , somos un poder muy grande, nos llegan más de un millón y medio de casos al año, resolvemos más de un millón y medio de casos al año también y por supuesto que puede haber casos de corrupción, pero son aislados, no son casos como antes que estaban avalados desde arriba, que ese corrompía la justicia desde arriba, esa es la diferencia”, agregó.

Apuntó que se ha hecho una modernización profunda del Poder Judicial Federal, en donde destacó la implementación de la defensoría pública, la paridad de género, así como un nuevo perfil de jueces y magistrados.

“Hemos transformado el Poder Judicial federal, no quiere decir que estemos impactando en toda la justicia de país, hay muchos fenómenos de justicia que tienen que ver con lo local, pero en el Poder Judicial Federal sí hemos hecho una modernización y transformación muy profunda cuyos efectos se van a empezar a sentir muy pronto”, dijo.

“Se sienten hoy con las sentencias de la Corte derivadas de la Reforma Judicial que causan efectos en al vida de las personas con un solo precedente, se siente con la defensoría pública que está en todo el país, siente con la paridad de género que estamos impulsando para que tengamos un rostro en la justicia femenino que ve las cosas de manera diferente, y por supuesto los otros cambios que estamos haciendo como es el nuevo perfil de jueces, el combate a la corrupción y nepotismo, que van a empezar a hacerse sentir a hacer diferencia en el Poder Judicial federal”, refirió.

Nepotismo, tema solucionado

Además, el ministro presidente de la Suprema Corte explicó que otra de las cosas que se arrancó de raíz es el nepotismo, el cual apuntó que es un tema completamente solucionado, por que ya se puede hablar de un nuevo Poder Judicial Federal.

“El nepotismo era una cultura en el Poder Judicial, fue de las cosas que más costó enderezar y hoy es un tema solucionado, en ningún órgano del Poder Judicial Federal hay titulares jueces oo magistrados que tengan familiares en el órgano jurisdiccional. . Se establecieron reglas claras, un padrón de relaciones familiares y hoy es uno de los temas superados en cuando ni siquiera hace tres años era un tema del que se podía hablar dentro”, señaló.

López Obrador calificó al ministro presidente de la Suprema Corte como un hombre “honesto e íntegro”, sin embargo dejó en claro que no puede “decir lo mismo de otros ministros“, ni de jueces o magistrados.

“Arriba y en particular lo que tiene que tiene que ver con el presidente de la Corte, sin duda se puede decir que se actúa con honestidad. Es un hombre (Zaldívar) honesto, íntegro y honrado, no podría decir lo mismo de otros ministros y tampoco de magistrados ni de jueces, y no quiero generalizar”, aclaró el mandatario.

Con información de López-Dóriga Digital