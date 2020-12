Cúpula del PAN acuerda ir en alianza con el PRD y con el PRI

GMx

Ciudad de México.- El consejo nacional del PAN aprobó el fin de semana aliarse con el PRI, partido al que combatió desde su nacimiento, y el PRD, para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, a fin de enfrentar con éxito a Morena.

La decisión se tomó luego de un largo debate en el que se inscribieron 70 oradores, la mayoría de ellos a favor de establecer las coaliciones con otros partidos a excepción de Morena.

Entre quienes se manifestaron a favor estuvieron el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel y el ex senador Julen Rementeria, mientras en contra estuvo el también senador Damián Zepeda y el ex candidato a la dirigencia del partido, Manuel Gómez Morín, además de otros.

Previo a analizar el tema, el dirigente nacional Marko Cortés informó que se consultó a la militancia sobre la pertinencia de la alianza y 70 por ciento se manifestó a favor.

También presento un acuerdo preliminar para establecer una coalición con PRI y PRD, a fin de presentar candidatos comunes para la cámara de diputados en al menos 100 distritos electorales.

El proyecto aprobado por los consejeros nacionales “autoriza al Comité Ejecutivo Nacional a explorar y en su caso, suscribir, convenios de coalición flexible o parcial con otros partidos políticos, a excepción de Morena, para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral 2020-2021, salvo en los casos del os Distritos Electorales Federales correspondientes de los estados de Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán”.

(Con información de La Jornada)