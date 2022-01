Da López-Gatell negativo a covid-19, ‘sólo tiene una gripe’

Luego de la ausencia de ayer del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por una infección respiratoria, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que sólo se trata una gripe, pues salió negativo a covid-19.

Desde Palacio Nacional, el mandatario informó que el encargado de presentar cada martes los informes sobre la pandemia no están enfermo por SARS-CoV-2.

Salió negativo de covid y sólo tiene una gripe, un catarro común”, dijo.

Sin embargo, López Obrador aclaró que la variante Ómicron de covid-19 afecta a muchas personas, y si bien se ha descartado, hasta este momento, que sea más grave que la variante Delta, llamó a la población a cuidarse.

Además destacó que pese al incremento de contagios por covid-19, no han incrementado las hospitalizaciones y los decesos.

“Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante de todo, no hay fallecimientos. De todas maneras, hay que cuidarse, y es que en la temporada hay mucho frío y es de enfermedades respiratorias y hay que cuidarse”, dijo.

Por: Excélsior