Dani Alves revela por qué eligió llegar a Pumas

El lateral brasileño, Dani Alves, arribó esta tarde del viernes a la capital mexicana para integrarse a su nuevo equipo, los Pumas de la UNAM, y así sellar uno de los refuerzos con mayores reflectores en los últimos años de la Liga MX.

A su llegada, Alves resaltó las características de su nuevo equipo, mismas que afirmó fueron vitales para poder concretar el fichaje con los del Pedregal.

Me gusta ir a lugares importantes como aquí, vine acá porque es mucho más que futbol, es una Universidad donde le dan derechos iguales a todos. Forman jugadores, forman personas y eso me apasiona, me vuelve loco”, afirmó el defensor en entrevista para televisión.

Asimismo, el ex blaugrana explicó por qué decidió aceptar la oferta de los universitarios por encima de propuestas de la MLS, donde incluso le aseguraban un mejor salario.

Porque es lo más parecido con lo que me gusta y lo que yo entiendo como buen futbol. Hay gente que trata bien el balón y hace valer la palabra futbol. Al final uno va poniendo en la balanza varias cosas y eso pesó para acá”.

Finalmente, el experimentado lateral de 39 años comentó sobre las críticas de un sector de la afición tras arribar al balompié azteca con una edad avanzada, donde afirmó que el aún se siente con la frescura para aportar al equipo de la UNAM.

Es normal que la gente hable de mi edad, de los años que tengo encima, pero la gente no me conoce, a partir del momento que me conozcan van a saber que mi alma es joven, mis ganas son jóvenes y mi disciplina es la única veterana”, concluyó.

Por: Excélsior