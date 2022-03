De la cobranza delegada a la propaganda gubernamental: Hoy en el Congreso

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Cobranza delegada

Con 21 votos a favor y 18 en contra el pasado 8 de marzo la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó la minuta para reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que tiene como objetivo regular el crédito de nómina con cobranza delegada que es un financiamiento que se otorga usando como garantía el pago quincenal que reciben los trabajadores.

Al inicio de la reunión se puso a consideración el orden del día, los diputados de los partidos opositores solicitaron retirar del orden del día el dictamen al considerar que se necesitaba realizar modificaciones para no afectar a los trabajadores que solicitaran este tipo de préstamo que se pretende regular. Pero en la votación para retirarlo MORENA y aliados ganaron por lo que el dictamen se sometió a su discusión y aprobación.

La propuesta de reforma se presentó en la LXIV Legislatura y contempla dos iniciativas la de los senadores de MORENA Miguel Ángel Navarro Quintero actual gobernador de Nayarit y por el líder sindical Migues Haces Barba y la otra del senador también de MORENA Casimiro Méndez

Entre los aspectos más relevantes de la minuta es incluir y regular el crédito de nómina con cobranza delegada, es decir, que un tercero (como un patrón) pueda, previa autorización del acreditado, realizar el entero de los pagos del financiamiento provenientes del sueldo del beneficiario del préstamo, o prestaciones de carácter laboral o afines.

Contempla que el orden de pago tendrá la naturaleza de libranza, que se define como un acto por medio del cual dicho acreditado instruirá a su empleador, o a la institución de seguridad social a la que esté afiliada, para que, a su nombre y cuenta, realice un pago parcial o total del crédito de nómina que recibió.

Se clarifica el tema de pensiones incluyendo por supletoriedad a las pensiones privadas, pensiones de seguridad social del ámbito local o cuando, no exista regulación específica que les proteja.

No se considerarán como créditos de nómina con cobranza delegada aquellos que se realicen con derechohabientes del Infonavit Fovisste, y el Fonacot. De este modo, solo tendrán carácter de acreedores de crédito de nómina de cobranza delegada las entidades financieras en los términos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Desde su discusión en el Senado el partido mayoritario en el Congreso ha hecho oídos sordos para establecer mesas de trabajo con Banxico, Condusef, para aprobar una regulación más clara respecto de la protección de los trabajadores en la contratación de nómina con cobranza delegada.

La Unidad de Banca de Valores y Ahorro, como la Unidad de Pensiones, ambas de la Secretaría de Hacienda, emitieron opiniones en contra de los alcances de estas reformas.

Señalan que estas reformas establecen barreras a la competencia, al establecer que únicamente las entidades financieras podrán ofertar este tipo de créditos, impidiendo el acceso a competidores al mercado o limitando su capacidad para competir. Esto tendrá por consecuencia una afectación al consumidor, pues en la contratación de estos créditos no podrán gozar de precios reducidos, de mejor calidad ni tampoco tendrán opciones para elegir.

Las autoridades hacendarias también comentaron que se requiere flexibilizar los supuestos para que el trabajador pueda revocar la instrucción de pago, que es necesario regular el orden y la prelación de los créditos de nómina bancarios respecto de los de cobranza delegada, a fin de no favorecer un mercado sobre otro y no crear distorsiones.

Mario Di Costanzo, especialista en materia financiera y expresidente de la Condusef, a través de su cuenta de twitter ha señalado que por lo regular los créditos de nómina tienen un alto costo para los trabajadores, pese a que el riesgo de impago es mínimo, especialmente en Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (sofomes) que hacen convenios con entidades gubernamentales.

«Estas sociedades llamadas sofomes, conocidas como sofomes nomineras, trabajan mucho con gremios como sindicatos y dependencias, para ofrecer créditos a los trabajadores, donde lo único que solicitan es el talón de pago (del salario) y quizá una autorización para que se lleve a cabo del descuento de la nómina… En estos créditos que otorgan las sofomes, se cobran tasas tres o cuatro veces mayores que los créditos de nómina bancarios»,

Los principales cuestionamientos en contra del dictamen han sido que la transparencia queda muy limitada en el dictamen. Se necesita establecer un tope máximo de interés conforme a la tasa de mercado bancaria, ya que no es posible que haya bancos que cobren hoy entre 20 a 24 puntos promedio, pero las sofomes pueden cobrar hasta 70 por ciento anual por un crédito que está garantizado por la nómina del trabajador. Otro aspecto cuestionado es que no genera competencia porque no considera el principio de irrevocabilidad en beneficio del trabajador.

Otra observación es que no posible que en un crédito con tan bajo riesgo se puedan tener intereses tan altos. Porque los trabajadores lo único que tienen a disposición son los créditos usureros, por eso debe dárseles alternativas y definir límites. En los términos del dictamen se otorga mayor certidumbre a las Sofomes y no al trabajador. El dictamen quedó de primera lectura y seguramente sin escuchar las propuestas de modificación de la SHCP se aprobará y se turnará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Propaganda gubernamental

Lo volvieron hacer, ya es una práctica común y recurrente de MORENA y sus aliados brincarse todos los trámites pisotear las leyes y la Constitución Política del país, para tener contento al presidente de la República y votar por consigna y no por convicción. El pasado jueves 10 de marzo en la Cámara de Diputados se aprobó fast track una iniciativa por el que se interpreta el alcance del concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, para establecer que solo considera la propaganda gubernamental a aquellas expresiones que sean pagadas con recursos públicos, permitiendo hacer uso de organizaciones, de instituciones, de servidores y servidoras públicas para manifestar posturas que violentan la veda electoral, establecida por el INE, y con esto generar un beneficio directo al Poder Ejecutivo.

La propuesta fue presentada el mismo jueves 10 de marzo por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y firmada por el coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier, y por el representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE), Mario Llergo.

MORENA lo sabe y no le importó violentar la Constitución, estando a menos de 30 días de realizarse la consulta sobre revocación de mandato violan el artículo 105 que dice que no pueden modificarse las leyes en materia electoral por lo menos 90 días antes de alguna votación.

No son congruentes muchos legisladores, ya que en 2007 muchos diputados del entonces PRD y que ahora militan en MORENA pidieron y presionaron para modificar la Ley en 2007 porque consideraron que el expresidente Vicente Fox Quesada incidía en las elecciones y ahora revierten lo que ellos aprobaron en esos años, para darle gusto al Ejecutivo y que en sus conferencias matutinas se despache con manga ancha interviniendo e incidiendo en los procesos electorales.

Los legisladores de MORENA saben que no ha despertado interés la revocación de mandato, ya que es un pretexto para promocionar al presidente, lo que es un hecho es que les espanta la caída en la que se encuentra el presidente y los 10 puntos que ha caído por la vida de lujos de su hijo mayor y su casa gris. Finalmente, el dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para su dictaminación.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.