De la Permanente a la Ley de Seguridad Privada: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Buen inicio de semana, en la semana que recién terminó estos fueron algunos de los temas importantes en el Congreso de la Unión.

La Arena política:

La sesión de la Comisión Permanente no se realizó debido a la protesta y bloqueo de los accesos al Senado que llevaron a cabo comerciantes y habitantes de Tecámac, Estado de México. Senadores y diputados del PAN y el PRI solicitaron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, desbloquear los accesos al Senado para permitir el desarrollo de la sesión de la Comisión Permanente pero no tuvieron suerte y acusaron que el bloqueo era para impedir que se debatieran temas importantes que a Morena no le convienen previo a las elecciones.

Cabe señalar que la sesión estaba convocada para realizarse a distancia por medio de la plataforma habilitada para efectuarlas en la que según había 24 legisladores, ninguno de ellos era de MORENA y PT.

Finalmente, el senador Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), presidente de la Mesa Directiva, expresó que al no existir las condiciones materiales y técnicas adecuadas suspendió la sesión convocada el 26 de mayo. Agregó que se citó a sesión para el próximo lunes 31 de mayo de 2021, a las 14:00 horas, en la modalidad a distancia. Explicó que la sesión diferida no inició debido a la falta de personal técnico, que no pudo ingresar al recinto por el bloqueo de manifestantes,

Seguridad Privada

El Diario Oficial de la Federación publicó el 28 de mayo el decreto que adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución, en materia de Seguridad Privada.

La reforma tiene por objeto reconocer a las personas que forman parte de la seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública. Para ello propone:

facultar al Congreso para expedir la Ley General en Materia de Seguridad Privada que establezca las reglas para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional, así como la coordinación entre los tres niveles de gobierno para la organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública; y,

establecer que las personas autorizadas para prestar servicios de seguridad privada serán auxiliares de la seguridad pública y deberán coordinarse con las instancias policiales en términos de lo dispuesto por la legislación aplicable en situaciones de emergencia y desastre para lograr los fines inherentes de la seguridad pública.

El decreto entró en vigor el 29 de mayo.

En sus artículos transitorios se establece que dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán expedir la legislación necesaria para adecuar el marco normativo con este Decreto y la ley citada. Mientras tanto, continuará en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

También se establece que para el caso que no se lleven a cabo las adecuaciones normativas, dentro del plazo concedido al Congreso de la Unión y a las legislaturas de las entidades federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que no se ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse directamente el contenido de ésta.

Finalmente se establece que los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la ley general en materia de seguridad privada se concluirán conforme a la legislación con que se iniciaron.

La propuesta de reforma fue promovida por la diputada Juanita Guerra Mena de MORENA.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso y recuerden que deben ejercer su derecho a votar el próximo 6 de junio.