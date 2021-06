De las reformas constitucionales a la agenda legislativa: Hoy en el Congreso

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector. Éstos son algunos de los temas de la semana en el Congreso de la Unión.

Reformas Constitucionales:

El Ejecutivo Federal anunció en la semana un paquete de reformas a la Constitución, los legisladores de su partido se alistan para aprobarlas;/ los senadores de Morena expresaron que respaldan la decisión del presidente de presentar reformas a la Constitución en materia electoral, energética y de la Guardia Nacional. Pero los partidos de oposición puntualizaron que para modificar la Carta Magna se requiere mayoría calificada y llamaron a sus integrantes a no dar los votos que le faltan a MORENA para realizar las reformas. También advirtieron que no aceptarán ninguna reforma que debilite al INE o que pretenda remover de su cargo a los actuales consejeros electorales. Se manifestaron en contra de desaparecer los legisladores plurinominales, ya que ello sólo favorecería a quien gane la elección. Cabe recordar que cuando fueron oposición los actuales gobernantes de este país se opusieron a desaparecer los diputados plurinominales y a militarizar el país. Las cosas y las coyunturas políticas cambian y ahora su parecer es otro y además llevan prisa para realizarlas. El debate será duro y los desencuentros estarán a la orden del día. Estás reformas serán debatidas en la Legislatura LXV, porque actualmente no se vislumbra un periodo ordinario para sacarlas adelante, bueno y esperar que las presente primero.

Renovación de la COFECE:

La Comisión de Economía de la Cámara de Senadores inició el proceso de renovación de la presidencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), presidida actualmente por la C. Alejandra Palacios Prieto en virtud del vencimiento de su segundo periodo como presidenta del Órgano que concluye el próximo 10 de septiembre de 2021.

El pasado lunes catorce de junio los integrantes de la Comisión de Economía se reunieron con los tres comisionados que aspiran a ocupar el cargo de presidente de dicho organismo la Mtra. Ana María Reséndiz Mora, y los doctores Alejandro Faya Rodríguez, y José Eduardo Mendoza Contreras.

Las preguntas realizadas por los legisladores a los aspirantes fueron sobre la posible fusión o desaparición de la COFECE, además de las acciones que realizarán respecto al tema de salud, abasto de medicamentos, mercados digitales y recuperación económica.

Una vez desahogadas las comparecencias, los integrantes de la Comisión de Economía se reunirán, a efecto de deliberar sobre la idoneidad de los Comisionados que participaron en el proceso de renovación de la presidencia una vez que la Comisión de Economía haya realizado la deliberación correspondiente, se remitirá a la Junta de Coordinación Política del Senado, el acuerdo sobre la idoneidad de los Comisionados que participaron en el proceso con la finalidad de que dicho Órgano de Gobierno determine lo conducente para su tramitación en el Pleno de la Cámara de Senadores. Estaremos pendientes del proceso.

Acción de Inconstitucionalidad:

Los senadores del bloque opositor PAN, PRI, PRD y MC presentaron el pasado miércoles una acción de inconstitucionalidad contra la ampliación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de Arturo Zaldívar. El documento fue firmado también por los senadores Germán Martínez de MORENA y Nancy de la Sierra PT.

Piden a la Suprema Corte declarar inconstitucional la “ley Zaldívar”, promulgada el 7 de junio pasado para extender la gestión del ministro presidente de 2022 a 2024, como ha respaldado el Ejecutivo Federal.

La reforma ha provocado controversia, que ha alarmado a organizaciones internacionales de derechos humanos, el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presentó una consulta extraordinaria para que sus compañeros del pleno se pronuncien al respecto, la solicitud de Arturo Zaldívar fue admitida por la Suprema Corte y la turnó al ministro José Fernando Franco González Salas. Por su parte, los senadores promoventes de la acción de inconstitucionalidad solicitan que esta sea resuelta de manera preferente, o bien, en la misma sesión, de la que, en su caso, resuelva la consulta (de Zaldívar). Estaremos atentos al desarrollo de este proceso tan importante para el país y la división de poderes.

Agenda Legislativa prioritaria para la LXV Legislatura:

La Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, sostuvo una reunión a distancia, con la finalidad de revisar la agenda prioritaria que se prepara para la siguiente Legislatura.

En la reunión presentó, a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Senado de la República, el listado de asuntos que su bancada ha propuesto; sin embargo, aclaró, la agenda podrá ser enriquecida con las sugerencias de otras fracciones y generar una más amplia y consensuada.

En este sentido, el senador informó en redes sociales que en la reunión se consideraron temas como la prohibición del fentanilo y sus precursores; la seguridad social para trabajadores eventuales del campo, así como la ceremonia solemne por el fallecimiento de Ramón López Velarde.

Aclaró que no se tiene contemplado ningún periodo extraordinario, pero es importante avanzar en algunos temas pendientes, por lo que también se revisarán los dictámenes que se encuentran en poder de la Mesa Directiva.

En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, dio detalles sobre la sesión solemne del próximo lunes 21 de junio, en la que se conmemorarán los 100 años del fallecimiento del poeta zacatecano, Ramón López Velarde. Dijo que este acto es un reconocimiento para los poetas de nuestro país.

Señaló que en dicha sesión se inscribirá en letras doradas, en un espacio de los muros del Salón de Sesiones del Senado, la leyenda “Ramón López Velarde, Poeta de la Patria”, como un reconocimiento al legado del escritor. Bien por este homenaje al poeta zacatecano, felicidades.

Detalló que estarán presentes los integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, Además, puntualizó que será una ceremonia rápida, en la que sólo intervendrán los coordinadores de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, autores de la propuesta.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.