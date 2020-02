De los consejeros del INE a la protección del ambiente: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Saludos estimados lectores y buen inicio de semana, algunos de los temas relevantes de la semana que recién terminó y que se están moviendo en el Poder Legislativo son los siguientes:

Consejeros del INE

El jueves pasado el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo parlamentario para la elección de consejeros electorales del Consejo General del INE, y al proceso para la integración del respectivo Comité Técnico de Evaluación. Los grupos parlamentarios se comprometieron a realizar el proceso de una manera limpia y transparente y de elegir a 4 ciudadanos mexicanos tomando en cuenta la equidad de género, además de que sean apartidistas y capacitados y que salvaguarden la autonomía e independencia del Instituto. Estaremos atentos para conocer cómo se desarrolla el proceso y si se respeta el acuerdo de los grupos parlamentarios.

Outsourcing

Va en serio y con prisa la regulación de las empresas factureras por el daño que representan para los ingresos fiscales, y es que el senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena), presidente de la Comisión del Trabajo, informó que antes de que termine febrero se subirá al Pleno para su discusión y eventual aprobación el dictamen que modifica la Ley Federal del Trabajo para regular el outsourcing o subcontratación laboral. También, Ricardo Monreal Ávila (Morena), presidente de la Jucopo, adelantó que uno de los puntos a revisar del dictamen avanzado es que la simulación en el outsourcing no se considere como delincuencia organizada, pues es el llamado de la mayoría de los empresarios.

Reformas al Poder Judicial

Con el objetivo introducir cambios que permitirían fortalecer a la Suprema Corte en su función de tribunal constitucional; avanzar en la paridad de género, la profesionalización y el combate a la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial y hacer de la defensoría pública un instrumento efectivo de justicia social, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar Lelo de Larrea presentó ante integrantes del Senado de la República, la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). En el acto, señaló que la propuesta incluye cambios a siete artículos constitucionales, que son el 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107, que tienen que ver con la impartición de la justicia y funcionamiento del PJF; así como la creación de una Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación (LCJPJF), y reformas a las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), de Amparo (LA), Federal de Defensoría Pública (LFDP), a la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), a la reglamentaria del artículo 105 constitucional y al Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC). El Senador Ricardo Monreal Ávila, Coordinador de Morena, se comprometió a que esta reforma será aprobada durante el primer periodo de sesiones de este año. Propuso la creación de una mesa central de alto nivel, integrada por representantes del Poder Judicial Federal (PJF), de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), y senadores.

Animales en circo

La diputada de Morena María Eugenia Hernández Pérez (Morena) informó en conferencia de prensa que impulsa una iniciativa para permitir nuevamente el uso de animales en los circos de México, ya que en 2014 no se escucharon los argumentos de los empresarios, zootecnistas, ni a la Profepa. Explicó que su propuesta busca que todos los actores involucrados, los grandes y pequeños empresarios del circo, los cuidadores, los zoólogos, los investigadores, los especialistas, las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno y todos los interesados se involucren en la discusión, a través de un parlamento abierto. Se espera que la presión de los activistas en pro de la protección animal sea fuerte y en las redes diferentes organizaciones ya rechazaron la iniciativa por considerarla un retroceso.

Regulación del Cannabis

El senador Julio Menchaca Salazar (Morena), presidente de la Comisión de Justicia, dijo que será antes de que termine febrero cuando el Pleno analice y en su caso apruebe el proyecto de dictamen que regula la marihuana para fines lúdicos. Indicó que la iniciativa está suficientemente socializada y que no habrá más ejercicios de parlamento abierto para enriquecerla. Menchaca Salazar expresó que “se realizaron muchísimos ejercicios de parlamento abierto, en la exposición de motivos son 200 cuartillas, donde se describe todo un proceso de participación social, de especialistas médicos, de la Universidad de Chapingo, del Instituto de Neurología, de Psiquiatría, consumidores, de una serie de actores que tienen interés en regular el cannabis”. El senador Ricardo Monreal (Morena), presidente de la Jucopo, advirtió sobre el riesgo que supone que el órgano legislativo no formalice el consumo de marihuana, ya que la SCJN declararía la inconstitucionalidad y habría un uso incontrolable de ésta. Añadió que el tema de la marihuana realmente se ha detenido porque hay muchos intereses de por medio. Si hiciéramos caso a la población, la mayoría no quiere la despenalización, es un porcentaje muy bajo el que la fuma en México.

Protección al medio ambiente

En la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, realizada el pasado 12 de febrero, se aprobaron dos dictámenes que reforman diversas leyes en materia ecológica y cambio de uso de suelo, la cuales son: 1) que reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la Secretaría del Medio Ambiente sólo podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, cuando la capacidad de almacenamiento de carbono se mitigue en las áreas afectadas por la remoción de la vegetación; y, 2) modifica diversas disposiciones de las leyes Federal de Responsabilidad Ambiental; General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y la General de Bienes Nacionales, con el objetivo de armonizarlas en materia ambiental y actualizar la manera en que se fijan las multas derivadas de daños ocasionados al medio ambiente. Se espera que en el actual periodo de sesiones que concluye en abril se apruebe.

Sin lugar a dudas, la semana anterior dejó temas muy interesantes, por lo que estaremos atentos a cómo evolucionan en el Legislativo. Los mantendremos al tanto de su desarrollo. Mientras tanto, nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.