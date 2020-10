De los fideicomisos a la Consulta Popular: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Buen inicio de semana, bienvenido el cambio de horario, pasando a la actividad legislativa estos fueron algunos de los acontecimientos importantes en el Congreso de la Unión:

Desaparición de Fideicomisos

Finalmente el Senado después de más de doce horas de sesión y de sortear los bloqueos en las instalaciones del Senado en Insurgentes y convertir en un búnker sus instalaciones alternas en la calle de Xicoténcatl, consumó la extinción de los fideicomisos y MORENA festejo como hace años lo hizo el PRI cuando aumentó el IVA con el festejo del diputado de aquel entonces Humberto Roque Villanueva, con la ya famosa “roqueseñal”, ahora la senadora por Baja California Sur Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA en el momento de la votación a viva voz expresó “a favor cabrones” y lo malo que sus compañeros de bancada lo festejaron, lamentable la expresión, ya que su partido y sus aliados no escucharon las suplicas, recomendaciones y posibles alternativas para no desaparecer los fideicomisos. Finalmente, se impuso la aritmética, es decir la mayoría sobre la razón y los argumentos. Ahora a los partidos de oposición les queda como último recurso la acción de inconstitucionalidad. La verdad, la extinción fue más política y electorera que se reflejará en los recursos que se destinen a los programas clientelares del gobierno de cara a la elección de 2021 y es que ya se vio que si el Ejecutivo Federal no aparece en la boleta MORENA sufre en una elección y lo acabamos de ver con los resultados en las elecciones estatales en los estados de Hidalgo y Coahuila.

Marina Mercante

La discusión para la aprobación de la Minuta que traslada las funciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes o lo que queda de ella a la Secretaría de Marina, para que la institución militar administre los puertos, se discutirá el martes 27 de octubre ante el Pleno del Senado. El dictamen fue aprobado por las comisiones dictaminadoras en sitios que eligieron como alternos ante el bloqueo de sus instalaciones, en el caso de las comisiones de Gobernación y Marina sesionaron en el Hotel Casa Blanca y la de Estudios Legislativos en el Hotel Sevilla Palace. Lo que queda claro es que los famosos Parlamentos Abiertos que organizan las cámaras para escuchar a diferentes sectores involucrados en los temas que se pretenden aprobar, son nada más el medio que utilizan para legitimar lo que ya decidieron sobre un tema y es que supuestamente el Parlamento Abierto y a distancia que organizaron las comisiones dictaminadoras fue con el propósito de valorar las opiniones de politólogos, académicos, servidores públicos, expertos en la materia y sociedad en general no surtió efecto, ya que la minuta se aprobó en los términos en que la envío la Cámara de Diputados. La verdad la suerte estaba echada para este tema y el de fideicomisos, pues días anteriores a su aprobación en comisiones y ante la presión de miembros de la Marina Mercante para que fueran escuchados sus argumentos de los inconvenientes que resulta militarizar la administración de puerto, el presidente de la Junta de Coordinación Política senador Ricardo Monreal Ávila, declaró que a pesar de las protestas de inconformes su grupo parlamentario no frenaría la transformación del país. Estaremos atentos a su aprobación en la semana.

Justicia Laboral

En la sesión del martes 20 de octubre del presente año, el Senado de la República dio cumplimiento a lo que dispone el Artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en mayo de 2019, y emitió la convocatoria que declara el inicio de funciones de la primera etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral que tendrá verificativo a partir del 18 de noviembre de 2020, en varios circuitos judiciales establecidos en las entidades de la República.

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, remitió el Decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Señaló que el 1 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva

El artículo sexto transitorio del decreto establece que, dentro del plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, cada delegación u oficina regional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, iniciará la tramitación de solicitudes de conciliación que sean de su competencia, al mismo tiempo que los tribunales del Poder Judicial de la Federación inicien su operación en el Circuito Judicial al que correspondan.

Cada Circuito Judicial iniciará sus funciones en el orden y secuencia en que se determinen las declaratorias que emita el Senado de la República a propuesta del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a las disposiciones previstas en este decreto. Le daremos seguimiento a la instalación para la implementación de todo lo relacionado con la justicia laboral.

Comparecencia de funcionarios del sector salud.

Alrededor de 8 horas duró la comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados de los titulares de la Secretaría de Salud Jorge Alcocer Varela y de los Institutos Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo Aburto, de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado Luis Antonio Ramírez Pineda y del Instituto de Salud para el Bienestar Juan Antonio Ferrer Aguilar en el en el marco del análisis del II Informe de Gobierno del Presidente de la República.

Es de resaltar la paciencia y actitud de dialogo que mostró el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela, que resistió todos los cuestionamientos de los partidos de oposición y que fueron varios, entre los que destacaron, la pandemia del Covid19 y la estrategia implementada para su combate y control, la falta de material o insumos para los trabajadores del sector, contratación y condiciones de trabajo de médicos y enfermeras y personal en general que están en la primera línea de combate del virus, cáncer infantil, desabasto de medicamentos oncológicos entre otros. Reconoció la gravedad que representa el cáncer infantil y su alta mortalidad y dijo que se está buscando mejorar los tratamientos porque los actuales tienen fallas. Sobre los medicamentos comentó que hay desabasto en 6 medicamentos para el tratamiento del cáncer y aseguró que otros 25 se están suministrando de manera puntual. Anunció que para regularizar el abasto, se solicitó el medicamento a laboratorios ingleses y alemanes. Varias diputadas integrantes de diversos grupos parlamentarios le solicitaron Alcocer Varela impulsar una política pública para que se entreguen toallas sanitarias y copas menstruales en todos los centros de salud para mujeres en condiciones precarias garantizando una menstruación digna. Creo que el formato implementado para esta comparecencia se les da más oportunidad a los funcionarios públicos para informar y contestar los cuestionamientos por parte de los legisladores.

Criterios Generales de Política Hacendaria

En la semana la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes en materia de Política Hacendaria que contienen los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos.

En lo que se refiere a ingresos se contempla la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y se incluyen diversas leyes en materia de recaudación que son conocidas como la Miscelánea Fiscal, como lo son las reformas a la Ley Federal de Derechos, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación. La fecha límite para su aprobación fue el 20 de octubre, ahora el Senado de la República tiene hasta el 31 de octubre para aprobar los dictámenes. Y Finalmente la Cámara de Diputados como facultad exclusiva tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Los supuestos macroeconómicos que contiene la Ley de Ingresos de la Federación para 2021 son: PIB: 4.6% para 2021; Tipo de cambio: $22.1 pesos por dólar; Producción de petróleo: 1,857 miles de barriles diarios (mbd); Precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación: 42.1 dólares por barril. Los ingresos que percibirá la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, ascenderán a 6,262,736.2 millones de pesos (mdp).

Consulta Popular

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que resuelve la procedencia de la petición de Consulta Popular presentada por el Presidente de la República, y se expide la convocatoria para este proceso que se realizará el domingo 1 de agosto de 2021.

El documento se envió al Diario Oficial de la Federación para su publicación y se pidió notificar al INE

El dictamen determina que la materia de Consulta Popular cumple con el requisito de trascendencia nacional que dispone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.

Por ello, se considera procedente convocar a las y los ciudadanos a Consulta Popular para que se manifiesten sobre la siguiente pregunta:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Se determina que la difusión de la consulta será en los tiempos y en la forma que determine la metodología aprobada por el Instituto Nacional Electoral, observando en todo momento lo dispuesto por el artículo 35 fracción VIII, apartado 4 de la Constitución Política y la sección tercera de la Ley Federal de Consulta Popular. Le daremos seguimiento al tema ya que hay iniciativas para que la consulta se realice el mismo día de la elección del 2021.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.