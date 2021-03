De los hidrocarburos a la ciencia y tecnología: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Buen inicio de semana, estos son algunos de los temas de la semana en el Congreso de la Unión.

Ley de Hidrocarburos:

El Ejecutivo Federal envió el fin de semana a la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos. El documento fue turnado a la Comisión de Energía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión

Algunos de los elementos que plantea son desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.

Busca incidir en varios aspectos de la Ley de Hidrocarburos como: almacenamiento mínimo de petrolíferos establecidos por la Secretaría de Energía; negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos; revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de diversas disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos; sancionar y desincentivar el contrabando de combustible; suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad estratégica o para la economía nacional.

En los considerandos, se comenta que, pese a los avances, existe una problemática que aún queda pendiente de atender y está relacionada con los ilícitos que cometen los distribuidores de combustibles que despachan cantidades menores a las que los usuarios pagan, situación que representa un grave problema para la economía familiar.

Señala que, de acuerdo con una estimación realizada por la Cámara de Diputados, la cantidad de litros diarios no entregados a los consumidores por este concepto asciende a un millón 736 mil litros, lo que a un precio promedio de 19.32 pesos implicaría que las gasolineras que utilizan el software conocido como “rastrillo” o componente, obtienen ganancias que ascenderían a 33 millones 539 mil 520 pesos diarios.

Resalta que el contrabando de combustibles representa una grave afectación para el erario y una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos.

Precisa que el acceso a los energéticos es fundamental para el desarrollo social y económico de las personas y sus comunidades. No obstante, en México existe una desigualdad en el acceso a la energía que se deriva principalmente de la corrupción y de diversas actividades ilícitas.

La iniciativa reforma los artículos 51; 53, párrafo segundo; 56, fracción XI, y 57, y se adiciona una fracción XII, pasando la actual fracción XII a ser fracción XIII, al artículo 56; el artículo 59 Bis, y un párrafo segundo a la fracción II del artículo 86, de la Ley de Hidrocarburos. En la sesión del miércoles 7 de abril, se turnará oficialmente a las comisiones. Estaremos atentos al proceso legislativo de la iniciativa.

Protección a animales:

La LXIV Legislatura es la que más ha reformado distintas leyes buscando abatir y sensibilizar sobre la crueldad hacia los animales, en la semana se aprobó un dictamen que reformas y adiciona disposiciones del Código Penal Federal en materia de sanción del maltrato animal.

En este caso se sanciona con una multa de diez a cien días y de sesenta a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, a quien dolosamente cause la muerte de un animal vertebrado. También se aprobó imponer pena de tres meses a dos años de prisión y multa de 100 a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien dolosamente: i) Cause sufrimiento a un animal vertebrado, sin que provoque la muerte inmediata; ii) Cause lesiones que pongan en peligro la vida de un animal vertebrado; o iii) Cause lesiones o marcas permanentes en un animal vertebrado.

El dictamen especifica que son excluyentes de responsabilidad: i) La muerte o mutilación de un animal vertebrado resultado de actividades culturales, o cualquiera otra que sea lícita; ii) La muerte o mutilación de un animal vertebrado que constituya plaga; iii) La muerte o mutilación de un animal vertebrado por causa justificada y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos técnicos de la materia; iv) Marcar o herrar animales vertebrados, cuando el objeto sea distinguir al ganado; o v) El sacrificio de un animal vertebrado para consumo humano.

Se impone pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 100 a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien utilice a un animal vertebrado con fines sexuales.

Se precisa que los delitos antes descritos se perseguirán por querella, salvo que se cometan por el propietario, custodio o poseedor del animal o que el animal carezca de propietario, custodio o poseedor, casos en que se perseguirán de oficio.

También se aprobó una reforma al artículo 419 bis del Código Penal Federal en materia de especificar el tipo penal de las peleas de perros. Con la reforma se pretende solventar la dificultad de las fiscalías de judicializar los casos para el delito de peleas de perro u otro animal. Para ello propone imponer penas de seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de doscientos a dos mil días de multa a quien: 1) involucre en una pelea a un perro contra cualquier otro animal para fines recreativos; 2) Compre o venda perros con la finalidad de incluirlos en una pelea contra cualquier otro animal; 3) a quien transmita por cualquier medio electrónico espectáculos que impliquen peleas de perros. Ambos dictámenes se turnaron a la Cámara de Senadores.

Regulación del cannabis:

Eduardo Ramírez presidente de la Mesa Directiva, dio a conocer que en la Cámara de Senadores se trabaja en un acuerdo entre los diferentes Grupos Parlamentarios para que, antes del 30 de abril, se apruebe la regulación de la cannabis.

Comentó que es apremiante legislar al respecto y por los ingresos que representa para el Estado mexicano. Se pretende aprobar la minuta con los cambios que realizaron los diputados y establecer un acuerdo para realizarle modificaciones, a través de una nueva iniciativa.

Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación:

Los legisladores integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación se reunieron con José Antonio Ruiz Martínez, director de Consulta y Estudios Normativos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con el fin de conocer el estatus que guarda el anteproyecto de la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

José Antonio Ruiz recordó que en diciembre del 2019 el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, acordó que la iniciativa sería presentada por el Ejecutivo Federal y en el ejercicio de sus facultades legales del Conacyt, sería este consejo el encargado de su elaboración.

Explicó que se acordó constituir un comité intersectorial que acompañaría al Conacyt en los trabajos para la elaboración de este anteproyecto, en donde se habilitó una plataforma abierta a instituciones especialistas en el sector y comunidad científica, para que realizaran propuestas en torno al tema.

Mencionó que se prevé que para este año se recaben las opiniones de dependencias de la APF, dictámenes de impacto por parte de Hacienda y CONAMER su opinión se recibiría en el mes de abril y posteriormente el Conacyt lo parará revisión por parte de la jurídica, y finalmente la presentación de la iniciativa, a la fecha, todavía no se define a que cámara del Poder Legislativo se enviará.

Destacó los insumos para la elaboración del anteproyecto, asegurando que se tomaron en cuenta 47 iniciativas turnadas a ambas cámaras, así como memorias, temas de derecho humano a la ciencia, 91 participaciones del sector público con instancias del gobierno sobre el tema, y los resultados de la plataforma de consulta.

Reiteró que se recuperaron aportaciones de la sociedad civil organizada a través de foros, y

consultas. La iniciativa prevé el acceso de la ciencia a los ciudadanos, así como la participación de la iniciativa privada y la firma de convenios con otros países en materia

de ciencia, tecnología e innovación.

Aseguró que se han tomado en cuenta opiniones de organizaciones especialistas como Prociencia. Esperemos que en la iniciativa en verdad se retomen los comentarios y sugerencias de los expertos en la materia y no predomine la ideología antes que la ciencia, como sucedió con la reforma a la industria eléctrica, que por servir al Ejecutivo Federal los legisladores no le cambiaron ni una coma al proyecto y las consecuencias ya todos las conocemos.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.