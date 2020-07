De mal gusto, comparar muertos por COVID_19 entre los países: Obrador

GMx

El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien el lunes cambió la forma de presentar su conferencia vespertina, volvió a considerar un error metodológico comparar el número de muertes por COVID_19 entre países.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que se hizo la prueba antes de viajar a los Estados Unidos y salió negativa, fue más allá, pues consideró que esas comparaciones son “de mal gusto, dolorosas”, pues no es un asunto de números, no es un asunto cuantitativo; al contrario.

Hay que tomar en cuenta los tamaños poblacionales para hacer la comparación entre casos y decesos por COVID-19, expresó López-Gatell en la conferencia mañanera de este martes, horas antes de que el Presidente de México para encontrarse con su contraparte norteamericana, Donald Trump.

“Es un error de concepción, es un error de entendimiento, es un error metodológico (…) siempre es proporcional al tamaño de la población”, dijo desde Palacio Nacional.

Obrador, quien dio un espaldarazo al Subsecretario de Promoción de la Salud, pues lo definió como un experto en la materia, pero además honesto, dijo que México tiene más de 126 millones de habitantes, pero en las comparaciones que hacen algunos medios y analistas eso no se toma en cuenta.

“Lo que hablaba, por ejemplo, Hugo hasta hace unos días, en una de esas hasta hoy mismo, no he visto los periódicos, pero se habla del número de fallecidos en México y se compara con otros países, nada más que no toman en cuenta la población de nuestro país.

Por ejemplo, que ya se superó a Italia, a Francia o a España, pero nosotros tenemos el doble de población de esas naciones. En el caso de España son un poco más de 46 millones de habitantes, nosotros tenemos más de 126 millones de habitantes, pero eso no se toma en consideración. Hay que estar replicando, hay que estar respondiendo”, dijo AMLO.