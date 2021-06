Defiende AMLO a López-Gatell; es “un ejemplo de servidor público”, afirma

GMx

En la conferencia mañanera de este martes, Andrés Manuel López Obrador calificó a Hugo López-Gatell como “un ejemplo de servidor público”. Le tocó, dijo, resistir los momentos más difíciles y el embate de nuestros adversarios.

“Me pueden decir los adversarios, que fallecieron muchos, sí, y nos duele, nos sentimos por eso tristes, siempre vamos a estar recordando a los que perdieron la vida por el COVID, pero hicimos todo.

Levantamos el sistema de salud del suelo. No había camas, no había médicos, no había enfermeras y a pesar de lo fuerte que pegó la pandemia nadie se quedó sin ser atendido”, afirmó el Presidente de México en su conferencia matutina, en la que Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción de la Salud, informó del avance de la vacunación.

“Son muy malas las comparaciones, pero ofreciendo disculpas a otros países, me gustaría decir cómo estamos con relación a fallecidos en el mundo; qué sitio tiene México. Han sido tiempos de canallas, de zopilotes.”

AMLO mostró una tabla de 30 países, con cifras de fallecidos por la pandemia, en la cual México tiene el lugar 19 de 30, respecto al número de fallecidos por millón de habitantes.

En América tenemos menos fallecidos que Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Estados Unidos.

Y con relación a otros países, lo mismo. Menos fallecidos que en Italia, Reino Unido y otros países europeos. Tenemos el noveno lugar en vacunas disponibles.

“No podemos cantar victoria. Tenemos que seguir cuidándonos porque es una enfermedad traicionera. Es un virus muy malo, pero afortunadamente y ojalá esto se piense y reflexione, los médicos que han llevado a cabo la estrategia, han actuado muy bien”, afirmó AMLO, quien recibió la segunda dosis de la vacuna anti COVID19, de la marca AstraZeneca.