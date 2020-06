“Del Banco de México a Finagro”: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Buen inicio de semana, primera de junio, hoy se regresa a la “nueva normalidad”; suerte y con precaución para todos los que se reincorporan a sus actividades de manera presencial. Pasando a los temas legislativos les comento los siguientes:

Reunión entre Jucopo y el titular del Banco de México

Relevante resultó la reunión a distancia entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León Carrillo, sobre las medidas que México ha emprendido para hacer frente a los efectos económicos derivados de la pandemia COVID-19.

En un comunicado del Senado se menciona que Díaz de León explicó las políticas establecidas para apoyar a los mercados financieros e informó sobre los posibles escenarios que enfrentará la economía en el corto y mediano plazo.

El gobernador de Banxico, informó que la evolución de la pandemia aún está en proceso tanto a nivel global como nacional, lo que genera un alto grado de incertidumbre para cualquier proyección de la actividad económica de México.

Detalló que se plantean tres escenarios posibles, en donde el más extremo marca una caída de 8.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), al final de este año; una lenta recuperación que extendería la contracción en 0.5 por ciento, en el 2021; el panorama más positivo proyecta una caída de -4.6 por ciento en el 2020 y una recuperación de 4 puntos en el 2021.

El funcionario explicó que, en el primer escenario de afectación, llamado tipo V, los daños económicos se concentran en el primer semestre del año. Posteriormente, se espera una recuperación relativamente rápida de la actividad económica, que persiste a principios de 2021, normalizándose el ritmo de crecimiento de la actividad en el resto del horizonte. Ello resultaría en una contracción del PIB de -4.6 por ciento en 2020 y una expansión de 4 en 2021.

En el segundo escenario, de tipo V profunda, las afectaciones a la actividad económica son más intensas y se extienden al tercer trimestre del año, para luego presentar una reactivación hacia el cierre del año y durante 2021. Bajo los supuestos de este escenario, ello daría lugar a una caída del PIB de -8.8 por ciento en 2020 y un crecimiento de 4.1 en 2021.

En el escenario de afectación tipo U profunda la debilidad de la actividad económica causada por el choque en el primer semestre de 2020 se extiende durante el resto del año, seguido de una recuperación lenta durante 2021. Esto ocasionaría un retroceso del PIB de -8.3 por ciento en 2020 y una disminución adicional de -0.5 en 2021.

El funcionario explicó que estos escenarios pueden presentar trayectorias diferentes a las planteadas, es decir, existe la posibilidad de que se observe una normalización de la actividad económica y que se recupere parte del consumo pospuesto durante la etapa de distanciamiento social, de modo que la actividad muestre un crecimiento más vigoroso.

Por el contrario, la intensidad y, particularmente, la duración de las afectaciones podría ser mayor a lo supuesto en los escenarios profundos, lo que llevaría a que la actividad económica se vea aún más afectada.

Este tipo de reuniones, lo que expresan es el diálogo respetuoso e institucional entre el Poder Legislativo y Banxico, así como laimportancia de la autonomía del banco central que sirve de contrapeso y evita el control absoluto del Ejecutivo federal de la política económica nacional.

Reunión de la Jucopo con el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell

La Jucopo también se reunió a distancia con el subsecretario López-Gatell, para conocer el escenario en el que México se encuentra ante la pandemia por Covid-19.

En su participación el subsecretario detalló la estrategia que se puso en marcha para la preparación y respuesta ante la pandemia, así como las acciones para identificar los contagios y aplanar la curva de estos. En la reunión el subsecretario le falto tacto político para responder a los cuestionamientos de los legisladores lo que provocó un altercado con la senadora del PAN Alejandra Reynoso, quien acuso al funcionario de “mentir y cambiar cifras” y le preguntó si “se arrepentía de no reconocer las malas acciones del presidente” ante el COVID-19.

En respuesta el subsecretario descalificó a la senadora de no conocer el sistema nacional de salud y de falta de atención que le provoca no entender de manera global los planteamientos sobre la pandemia. La respuesta por parte del PAN, no se hizo esperar y acusaron al funcionario de misógino y de violencia política contra la mujer.

Este tipo de altercados no son nuevos y se han dado en otros tiempos: recuerdo el que hizo en su comparecencia el ex secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, ante la comisión del ramo en la Cámara de Diputados. En esa ocasión Miranda Nava, insultó a la entonces diputada de Morena Araceli Damián, al decirle “desgraciadamente no estudié siquiatría para entenderla a usted, pero eso es otra cosa”, luego de que la diputada le increpó que no había estudiado para su presentación. El secretario Miranda ofreció posteriormente una disculpa pública a la diputada Araceli Damián González, esperamos que suceda lo mismo con el subsecretario López-Gatell.

Ante los hechos anteriores, el senador Ricardo Monreal anunció suspender las ya previstas reuniones de trabajo con los titulares del IMSS, Zoé Robledo; Juan Antonio Ferrer, del Insabi; y con Graciela Márquez Colín, de la Secretaría de Economía.

Ley General de Aguas

Al parecer el arduo trabajo legislativo de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que encabeza el diputado Feliciano Flores Anguiano (Morena) está llegando a buen puerto y es que tras realizar una serie de foros en el país con el fin de conocer la problemática del agua, el pasado 27 de mayo, en reunión a distancia presentó el proyecto de iniciativa de Ley General de Aguas, cuyo propósito es integrar la transversalidad del derecho humano a ese recurso, así como establecer el ordenamiento y regulación hídrica conforme a las condiciones particulares de cada región del país.

Es preciso señalar que la iniciativa incorpora las observaciones y comentarios de organizaciones de la sociedad civil, usuarios de riego y cámaras empresariales.

El diputado Feliciano Flores Anguiano, informó que la iniciativa será dada a conocer el 4 de junio en una reunión virtual en la que se prevé la participación de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández.

Posterior a la presentación en la Comisión Permanente y su turno a dicha comisión se iniciará el proceso de dictaminación. El diputado presidente de la comisión dio a conocer que hay turnadas a la comisión tres iniciativas más y de todas ellas se integrará una sola para al final conformar la Ley General de Aguas.

Los trabajos de dictamen se realizarán en el mes de agosto y en septiembre se prevé presentarla al Pleno de la Cámara de Diputados. Seguiremos atentos al desarrollo de los trabajos de la Comisión.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

La que continúa con reuniones a distancia de manera semanal es la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, en la semana que terminó se reunieron con comisionados del INAI y con representantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, para iniciar el análisis de las iniciativas que buscan reformar, adicionar y modificar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En su participación el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, reconoció la disposición del Poder Legislativo para abonar sobre situaciones que coadyuven al trabajo legislativo. Agradeció que permitan al INAI participar para de alguna manera incidir en el trabajo que el legislativo realiza.

En representación del Pleno del INAI, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena expuso el análisis hecho por el Instituto a 9 iniciativas pendientes de dictamen y que reforman las obligaciones de transparencia de las instituciones de educación superior e información auditable; las obligaciones comunes de los sujetos obligados en materia de transparencia y datos abiertos; índices reservados; medidas de apremio; personas indígenas, perspectiva de género y discapacidad.

La Comisionada aclaró que las opiniones formuladas por el INAI son de carácter propositivo; “no pretenden ser concluyentes ni injerencistas en la dinámica y agenda de prioridades legislativas de dicha Comisión.

“Desde el INAI, consideramos que las decisiones sobre el curso que tomen las iniciativas, en todo caso, no podrían pasar por alto el escenario que se ha configurado a partir de la emergencia sanitaria y situación que estamos viviendo y que, al combinarse, han producido un nuevo marco de referencia, desde luego de preocupación, de interés ciudadano y de los actores políticos, sociales e institucionales del país, sin excepción”.

En la reunión participaron también la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, quien planteó las implicaciones de las iniciativas en materia de transparencia y acceso a la información, para la ejecución de la Política Nacional Anticorrupción. Seguiremos dándole cobertura a las reuniones de la comisión, que trae en agenda la Ley de Adquisiciones, la de responsabilidades de los servidores públicos por mencionar algunas.

Fondo de Desastres Naturales

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un instrumento financiero creado para atender los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas. Con la solicitud del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los fideicomisos creados por anteriores administraciones, se pone en entredicho su continuidad. Ante esta posibilidad la Cámara de Diputados realizó la práctica parlamentaria de Parlamento Abierto, con la participación de gobernadores, funcionarios federales, organismos no gubernamentales y legisladores.

La mayoría de los participantes coincidieron en que no se puede prescindir de fondos para atender emergencias por fenómenos naturales, por lo que existen elementos para mantener el Fonden. Se pronunciaron por hacer cambios en su normatividad para que sea más transparente el uso de sus recursos. Esperemos que, a la hora de dictaminar la propuesta sobre la desaparición de fideicomisos, se tomen en cuenta las aportaciones realizadas en el Parlamento Abierto, porque como lo dijo David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, el Fonden no es únicamente un fondo para atender emergencias y desastres, sino una red de bienestar social, que permite además de la reconstrucción, la reactivación económica local, la generación de empleos de mediano y corto plazo.

Finagro

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados presidida por la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), al considerar de gran interés para las comisiones del sector primario y para atender las necesidades de las y los mexicanos; convoca a Parlamento Abierto para la elaboración de una iniciativa de nueva Ley de Financiera Nacional Agropecuaria, el cual se llevará a cabo los miércoles 8, 15 y 22 de junio, a partir de las 11:00 horas. El parlamento se realizará en la modalidad no presencial y será transmitido en vivo a través de YouTube y por el Canal de Congreso.

Las mesas de trabajo serán tres:

Mesa l. Aspectos financieros de Finagro (8 de junio).

Mesa 2. Aspectos jurídicos, organizacionales y competencia de Finagro (15 de junio).

Mesa 3. Aspectos agropecuarios de interés del sector (22 de junio). Seguiremos en su momento el desarrollo del parlamento.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.