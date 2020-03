“Del doble remolque a la reforma de bienestar”: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Saludos estimados lectores y buen inicio de semana, algunos de los temas relevantes de la semana que recién terminó y que se abordaron en el Poder Legislativo son los siguientes:

Doble remolque

La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores realizó en la semana que recién terminó el foro “Doble remolque, equilibrando el desarrollo económico y la seguridad vial”, iniciando con el evento el análisis y discusión de las dos iniciativas presentadas una, por el senador Ricardo Monreal, Morena y la segunda por los senadores Lucía Virginia Meza Guzmán y del Sen. Higinio Martínez Miranda, Morena.

Ambas pretenden prohibir la circulación de unidades de autotransporte de carga con doble articulación, remolques o semirremolques, en zonas urbanas o rurales, así como en todas las autopistas y carreteras federales del país.

En el evento el presidente de la Comisión, Higinio Martínez Miranda, aclaró que las dos iniciativas presentadas no se mandarán a “la congeladora”. Para tomar una decisión sobre su posible retiro de las carreteras del país, consideró necesario escuchar todas las propuestas, y recopilar toda la información al respecto. Comentó que este foro es el primer paso que se da para que la Comisión pueda presentar un dictamen al Pleno. Al foro asistieron representantes de organizaciones que están a favor y en contra de su prohibición, la decisión de eliminarlos es supuestamente por el alto grado de accidentes ocasionados por este tipo de transporte. Esperamos que la decisión que tomen las comisiones dictaminadoras se realice sin presión de grupos interesados en el tema.

Outsourcing

En el Senado, la mesa de alto nivel, conformada por los sectores empresarial, sindical, gubernamental y parlamentario, cerró el acuerdo en torno al dictamen de outsourcing, en el cual se elimina castigar la subcontratación abusiva como delincuencia organizada, además, eliminar la retroactividad de la parte punitiva, como lo establecía el dictamen impulsado por el Senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena). Las comisiones dictaminadoras de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda, convocaron a reunión extraordinaria para el 4 de marzo para aprobar las modificaciones acordadas, pero la reunión no se realizó y no hay fecha para realizarla. Al parecer hay un desencuentro entre los senadores Ricardo Monreal y Napoleón Gómez Urrutia, por los cambios realizados al dictamen aprobado en diciembre pasado. El senador Gómez Urrutia no acepta los cambios acordados por el grupo de alto nivel, aseguró que los cambios legalizan la subcontratación ilegal y que benefician como siempre a los empresarios que se han dedicado a está práctica.

El Senador Ricardo Monreal, aseguró que los acuerdos que en el seno de la mesa de trabajo alcanzados entre empresarios, trabajadores, sindicatos y legisladores sobre la regulación del outsourcing serán respetados. Esperemos que en la semana se destrabe y que los cambios aprobados sean para meter orden y se establezcan y respeten sobre todo los derechos laborales de los trabajadores contratados por el sistema de subcontratación.

Legalización del Cannabis

El miércoles 4 de marzo las Comisiones Unidas de Justicia; Salud; y Estudios Legislativos, Segunda, en reunión extraordinaria discutieron y aprobaron, en lo general, el proyecto de dictamen para regular el uso del cannabis. El dictamen contiene reformas y adiciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. Se propone la expedición de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, la cual tiene la finalidad para establecer las normas generales por las que se regirá el uso del cannabis. Para regular su uso y control, la Ley establece la creación del Instituto Mexicano del Cannabis, un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, además, con relación al gramaje se pasa de 5 a 28 gramos para consumo personal con fines lúdicos.

Para seguir trabajando, recibiendo y revisando las propuestas de reservas al dictamen y reanudar el debate en lo particular las comisiones se declararon en reunión permanente y al momento no hay fecha para reanudar la sesión, estaremos atentos a lo que surja al respecto.

Bienestar animal

Un tema recurrente y que forma parte de la agenda de los Grupos Parlamentarios es el relacionado con el Bienestar Animal, producto de lo anterior, el senador de Morena Ricardo Monreal, presentó una iniciativa que adiciona un articulo 149 Ter al Código Penal Federal, para imponer penas a quien abandone un animal, así como la fauna silvestre que se encuentre bajo control del ser humano. Con el nuevo artículo que se pretende adicionar a dicho Código señala que quien abandone un animal no humano, doméstico, de compañía o de trabajo, o aquel que ha sido criado y condicionado para acompañar al ser humano en su convivencia diaria, así como la fauna silvestre que se encuentre bajo control del ser humano; que no sea plaga, posea movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente, sin importar su edad o condición física, dejándolo sin protección ni cuidado en espacios privados por periodos prolongados que comprometan su bienestar o, en espacios públicos de modo tal, que quede desamparado o expuesto a riesgos que amenacen su integridad física, su salud, su seguridad o la de terceros, se le impondrá pena de un mes a dos años de prisión y multa de cien a trescientas veces la unidad de medida y actualización, si no resultare daño alguno. También precisa que si del abandono resultare lesión o la muerte del animal no humano, se aplicará de seis meses a cuatro años de prisión, privando al sujeto activo, además, de la propiedad o posesión de cualquier especie animal. Asimismo, será responsable de las lesiones o muerte que el animal no humano abandonado cause a terceros, así como de los daños en vía pública o espacios privados; y, destaca que se entiende por animal no humano abandonado, aquél que quede sin el cuidado y protección de su propietario o poseedor, así como el que libremente deambula por la vía pública sin contar con placa de identidad u otra forma de identificación. El tema es interesante, porque hay estudios que relacionan el maltrato animal con la posterior violencia contra las personas.

Reforma al artículo 4° constitucional

En la sesión del jueves la Cámara de Diputados, emitió la declaratoria de publicidad del dictamen emitido por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Salud, que reforma el artículo 4° de la Constitución Política. Con la reforma se pretende garantizar la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad. Entre lo propuesto destaca: Crear un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población mexicana que no cuenta con seguridad social; se establece que el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las mexicanas y mexicanos que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza; se especifica que las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fija la Ley. En el caso de las y los indígenas esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad; el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza. Se prevé que en sesión del 10 de marzo se apruebe el referido dictamen.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.