“Del fuero constitucional al coronavirus”: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Buen inicio de semana, estimados lectores. Ante la actual coyuntura por el Covid-19, los exhorto, en la medida de lo posible, a quedarse en casa y seguir las indicaciones para combatir la pandemia que azota a varios países. Pasando a los temas legislativos les comento que en la semana se abordaron los siguientes temas de interés nacional:

Fuero Constitucional

En la sesión del pasado 19 de marzo la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio declaratoria de publicidad al dictamen que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero. El dictamen establece que el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado no solo por traición a la Patria sino por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común. En este caso, el titular del Ejecutivo Federal solo podrá ser acusado ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 constitucional y, en dicho proceso, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

La reforma tiene el propósito de avanzar gradualmente en el país a favor de la eliminación del fuero de los servidores públicos y de quienes lo ostentan, a fin de contribuir a desparecer esa brecha entre inmunidad e impunidad, dada sobre todo por los altos grados de corrupción en el país. Se prevé que cuando se reanuden las actividades en la Cámara se realice su discusión y aprobación ante el pleno.

Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE)

En la sesión del 18 de marzo el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, y se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera (nueva clasificación de mercancías para importación y exportación).

La reforma aprueba expedir la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) con la finalidad de actualizar y modernizar la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación, para adecuarla a los flujos actuales de comercio internacional y atender los acuerdos tomados en el seno de la Organización Mundial de Aduanas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Dentro de las actualizaciones se pretende elevar de 12,149 a 12,578 fracciones arancelarias con la finalidad de evitar una clasificación arancelaria incorrecta. Por su parte, las modificaciones a la Ley Aduanera permiten la emisión de los números de identificación comercial con la finalidad de que al estar las mercancías identificadas con mayor detalle de acuerdo con la codificación que le corresponda, permita a los interesados y a la propia autoridad aduanera realizar el seguimiento de su cumplimiento. El dictamen aprobado se turnó a la Cámara de Senadores, por lo que ahora le toca a los senadores realizar su trabajo legislativo para aprobar o desechar la reforma aprobada en diputados.

Fondo para enfrentar el COVID-19

En la semana la Cámara de Diputados aprobó fast-track el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal de Deuda Pública. La iniciativa tiene por objeto establecer que el Ejecutivo Federal podrá disponer de recursos, a través del financiamiento, para hacer frente a emergencias que puedan poner en riesgo la economía, calculado en los Criterios Generales de Política Económica respectivos, para destinarlos al establecimiento de un fondo para la prevención y atención de la emergencia, a efecto de mitigar el impacto en la salud, la economía, la productividad, el consumo o el empleo. El fondo emergente aprobado será ejercido y administrado por la SHCP previa opinión favorable de un Comité Técnico que estará integrado por al menos un representante de la Secretaria de Salud, de la SE, de la SEGOB, de la STPS, de la SSP, de la SRE, de la SHCP y los que determine el presidente.

En el artículo cuarto de la Ley Federal de Deuda Pública permite al Ejecutivo gastar dichos recursos para “enfrentar emergencias que puedan poner en riesgo a amplios sectores de la población o a la economía”. Así los diputados dieron paso para que el gobierno Federal contrate deuda pública y finalmente en el artículo segundo transitorio define que en el ejercicio fiscal 2020, el Ejecutivo Federal podrá enviar al Congreso de la Unión una propuesta para obtener montos adicionales de financiamiento que constituyan el Fondo a que se refiere el Artículo 37 Bis de esta Ley por una cantidad máxima de 180 mil 733 millones de pesos. El dictamen aprobado se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. En la aprobación no estuvieron presentes los legisladores de oposición que decidieron ausentarse de la sesión por prevención del COVID-19.

Reelección de legisladores

En la semana los diputados aprobaron fast-track una iniciativa presentada por el diputado Mario Delgado y con la dispensa de todos los trámites se aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos en materia de elección consecutiva de legisladores federales. En el dictamen se estable la elección consecutiva de legisladores federales. Entre lo propuesto destaca:

Que los integrantes de la Cámara de Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos, y los integrantes de la Cámara de Diputados hasta por cuatro periodos consecutivos; también se amplían los requisitos para ser legislador federal; se determina quienes son elegibles para ocupar el mismo cargo de legisladora o legislador; también se establece que los suplentes de los diputados o senadores que no hayan ejercido el cargo pueden postularse como titulares o suplentes para el mismo cargo sin restricción y por cualquier principio electivo; El dictamen precisa que los legisladores que cumplan con los requisitos de elegibilidad podrán inscribirse con la misma fórmula o con otro suplente; otro requisito que se establece es que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los integrantes de la coalición que los hubiere postulado; se establece que quienes participen en el proceso electoral de reelección no tendrán la necesidad de separarse del cargo y para la elección se contempla la paridad de género en la totalidad de candidaturas por ambos principios. Cabe mencionar que en la aprobación no estuvieron los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC. El dictamen aprobado se turnó a la Cámara de Senadores y el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal, precisó que la idea es que todas las fuerzas políticas lleguen a acuerdos en torno a las reformas que se procesan, porque la participación de todas las fuerzas políticas fortalece el marco jurídico nacional. Estaremos pendientes de las determinaciones que se tomen al respecto.

Coronavirus

Con motivo de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, la Cámara de Diputados, acordó suspender los plazos y términos procesales de los asuntos de su competencia. También la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, informó que la Cámara trabajará de manera distinta, de acuerdo con la realidad que impone la contingencia provocada por el COVID-19.

Subrayó que los órganos de gobierno de la Cámara sesionarán de manera permanente y solicitó a las comisiones legislativas que continúen sus trabajos privilegiando la labor a distancia.

Se estableció ante la emergencia que los legisladores podrán presentar iniciativas y puntos de acuerdo que se tunarán directamente a las comisiones correspondientes; además, se pedirá que el Canal del Congreso transmita los videos al respecto.

Hasta el momento no hay cita para la próxima sesión en la Cámara de Diputados y se realizará cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. En el caso de la Cámara de Senadores se cito a sesión el próximo 24 de marzo.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.