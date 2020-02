“Del Gabinete de Fomento a las agendas parlamentarias”: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Saludos estimados lectores, y bienvenido febrero. Esta semana se restablecen al 100% los trabajos en ambas cámaras legislativas. Las sesiones están programadas para el 5 y 6 de febrero y algunos de los temas relevantes de la semana que recién terminó fueron los siguientes.

Gabinete de Fomento, Inversiones y el Crecimiento Económico

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, coordinará un nuevo gabinete para el Fomento, Inversiones y el Crecimiento Económico para hacer frente al T-MEC. Alfonso Romo Garza, dijo que el presidente le instruyó a fomentar el crecimiento, quitar la burocracia, implementar y darle velocidad a todo, porque sin crecimiento no existe nada. Señaló que “lo que me pidió el presidente es que nos sentáramos todos, que viéramos prioridades, porque, en pocas palabras, nos dijo que sin crecimiento no hay nada que ofrecerle a los 50 millones de pobres”.

Importación de medicamentos

En la semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación, (DOF) un decreto que permite al gobierno federal comprar medicamentos en el extranjero, el presidente López Obrador dijo que no van a permitir chantajes de las farmacéuticas y por cuestiones humanitarias se van a poder comprar medicinas en cualquier parte del mundo, con lo que se pretende evitar “desabasto o saboteo” de medicamentos. Al respecto Rafael Gual Cosío, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), aseveró que los pacientes podrían ser los más afectados de que en México se permita la importación de medicamentos de otros países si aún no tienen registro sanitario emitido por la Cofepris. Destacó que el decreto establece que se podrán importar medicinas que no tengan registro nacional si éstas tienen la aprobación de los órganos reguladores de Estados Unidos (FDA), de la Unión Europea (EMA), de Canadá y de Australia, así como de agencias reguladoras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluso los medicamentos y vacunas precalificados. Ante tal situación, el director de Canifarma subrayó que la industria farmacéutica nacional solicitó una reunión con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, con la finalidad de alcanzar puntos de acuerdo en beneficio de pacientes, industria y gobierno. Aseguró que nunca es tarde para alcanzar el diálogo. Por su parte, José Alonso Novelo, Titular de la Cofepris, aseguró que todos los países corren el riesgo de recibir productos en malas condiciones, pero el decreto recién publicado en el Diario Oficial de la Federación dicta que los fármacos que ingresen al país, sin excepción, deberán pasar por un proceso analítico antes de ser liberados para su uso. Enfatizó que se verificará la calidad de las medicinas que no tengan el aval de la Cofepris.

Ley General de Aguas

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, diputado Feliciano Flores Anguiano, aseguró que a más tardar en septiembre se estará presentando la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas, la cual incluye el acceso a este recurso como derecho humano, según lo marca el artículo 4º constitucional. Los temas que se analizan para incorporarlos al dictamen son los siguientes: tratamiento de las aguas, además que pueda haber opciones para que el saneamiento sea cercano al 100 por ciento, con el objetivo de evitar la contaminación, así como reciclar y de esa manera se contribuya a la recarga de los mantos acuíferos. Se incluye la captación del agua de lluvia, desalación del agua de mar para darle alguna utilidad, como ya se viene haciendo en algunas entidades, se incluyen sanciones para autoridades que no apliquen la ley. El legislador Flores Anguiano precisó que prácticamente ya han terminado todos los foros regionales para la discusión y recepción de propuestas, porque de 36 planeados se realizaron 35 y se pospuso el que tendría lugar en Sinaloa. Adelantó que, en la Ciudad de México, se realizará un foro el 26 de febrero, para dar a conocer las conclusiones. Mencionó que la nueva ley estará compuesta por 10 títulos y podría incluir una fiscalía especial o “policía hidráulica”, que le ayude a la autoridad a que se cumpla la ley.

Temas en Cámara de Diputados

La presidenta de la Mesa Directiva Laura Rojas Hernández (PAN), señalo que en este nuevo periodo de sesiones el Pleno aún tiene pendientes importantes como la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos para establecer los criterios y determinar el salario del presidente de la República. Agregó que también se abordará: 1) la iniciativa para reducir el financiamiento a los partidos políticos; 2) la elección de cuatro consejeros del INE; 3) algunas reformas en materia de igualdad sustantiva que tiene que ver con paridad total, representación igualitaria de las mujeres en los espacios de toma de decisiones; y, 4) la regulación del cannabis para el uso lúdico y recreativo. Todos los temas son relevantes, y sobresalen la regulación del cannabis y sobre todo el nombramiento de los cuatros consejeros del INE, esperemos que se logren los acuerdos necesarios para su designación y no quede en entredicho la autonomía de este instituto político.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, Coordinador de Morena, planteo “las prioridades que vamos a tener para este periodo legislativo. Los pendientes que tenemos de esta agenda, como reformar la Constitución, el artículo 4, para que los programas del bienestar se conviertan en derechos sociales, la pensión de adultos mayores, la beca universal a los estudiantes de preparatoria y la pensión para personas con discapacidad”. Subrayó la necesidad de volver a presentar y aprobar la iniciativa para que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos de corrupción, delitos electorales o delitos graves. Insistir en “la reforma constitucional para el tema de financiamiento a partidos y otra serie de iniciativas que tendremos que abordar como la ley para el campo, el FINAGRO, vamos a discutir ampliamente el tema del outsourcing”.

Reginaldo Sandoval Flores, Coordinador del PT, destacó que su bancada buscará revertir aún más la precariedad social, económica y laboral que en gobiernos anteriores se acentuó y que en la actualidad sigue afectando a los mexicanos. Explicó que dentro de la agenda de su bancada está: 1) desaparecer la subcontratación a nivel nacional; 2) lograr total igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres; 3) legislar a favor del medio ambiente, a través de la implementación de una estrategia para reducir la producción de desechos, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los recursos; 4) lograr un andamiaje jurídico que pondere la calidad educativa y beneficie a los profesionales de la educación; y, 5) buscar la incorporación de los objetivos del Banxico en lo referente a crecimiento económico y generación de empleo.

René Juárez, Coordinador del PRI, llamó a la militancia de su partido a trabajar en unidad de cara al proceso electoral de 2021. Subrayó que habrá de redefinir el relanzamiento de este instituto político. Enfatizó que en el próximo periodo ordinario su grupo parlamentario del PRI seguirá siendo una oposición crítica, propositiva y constructiva, que velará por los derechos de los ciudadanos, principalmente, de los sectores más vulnerables. Comentó que impulsarán reformas en materia de seguridad, empleo, derechos humanos y sociales, procuración de justicia, medio ambiente y salud, entre otros.

Tonatiuh Bravo, Coordinador de MC, afirmó que, en el próximo periodo ordinario de sesiones, su partido pondrá en la mesa de discusión el tema de la inseguridad y la estrategia para combatirla; la necesidad de mejorar el crecimiento económico y las leyes secundarias en materia educativa. Se refirió a la designación de los cuatro nuevos consejeros del INE que deberá hacer la Cámara, donde puntualizó que, si el partido mayoritario sigue los principios constitucionales para la elección, “es decir, si se propone a ciudadanos con un perfil que garantice imparcialidad y certeza, no habrá problemas”.

Jorge Argüelles Victorero, Coordinador del PES, sostuvo que su partido será un promotor y defensor de lo socialmente correcto y tendrá la apertura para escuchar a los ciudadanos y defensores de derechos humanos. Agregó que escucharán a todas aquellas asociaciones civiles, organizaciones, colectivos y ciudadanos interesados en la defensa de los derechos humanos.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PANM comentó que su partido trabajará para que sea una realidad el apoyo a empresas y emprendedores; el impulso a la economía formal; mayores créditos para el campo y menos comisiones en cajeros automáticos. Legislarán para que haya un mayor control y eficiencia del gasto público; certidumbre a la inversión en infraestructura; eficiencia en la inversión en PEMEX y combate al desabasto de combustibles. Trabajar por la erradicación de la violencia contra las mujeres; alerta de género; seguridad y justicia; investigación de delitos de delincuencia organizada y presunción de inocencia. Agregó que buscarán de forma permanente, la autonomía presupuestal para los órganos autónomos; súper delegados; la regulación de la sobrerrepresentación legislativa. Así como el Procedimiento legislativo; acceso a la información pública; transparencia gubernamental y asilo político. Finalmente se refirió en insistir en que México adopte energías limpias; agua limpia para todos; áreas naturales protegidas; manejo de residuos; protección de las costas y océanos mexicanos; empresas limpias y sostenibles.

Temas en la Cámara de Senadores

Integrantes de los grupos parlamentarios de Morena y PVEM, PES y PT se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para revisar la agenda legislativa y conocer si tiene alguna iniciativa preferente. Ricardo Monreal, Coordinador de Morena, informó que se abordaron las reformas al Sistema de Procuración de Justicia y que no se prevé que el Ejecutivo Federal envíe alguna iniciativa preferente al Congreso. Señaló que en la reunión se habló sobre la ley de Amnistía, elevar a rango constitucional el garantizar presupuesto para programas sociales, el T-MEC, legalizar la marihuana, la procuración y administración de justicia, el outsourcing, así como la rifa del avión presidencial.

El Senador Miguel Ángel Mancera, Coordinador del PRD, señaló que en el Senado abordarán la legalización del cannabis. Indicó que solamente el 20% de la planta es para fumar, el resto puede tener usos medicinales, de investigación, entre otros. Resaltó que parte de su agenda se concentrará en los jóvenes, promoción de cuidados paliativos de la infancia, así como armonización de la paridad de género en distintas leyes.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.