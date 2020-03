“Del INE a los impuestos”: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Saludos estimados lectores y buen inicio de semana, algunos de los temas relevantes de la semana que recién terminó y que el Poder Legislativo esta trabajando para agilizar su trámite son los siguientes:

Consejeros del INE

El viernes 28 de febrero fue instalado en la Cámara de Diputados el Comité Técnico Evaluador de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Los integrantes son Diego Valadés, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ex Procurador General de la República y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia; Silvia Giorguli Saucedo es presidenta del Colegio de México. Es Doctora en Sociología por la Universidad de Brown, en Estados Unidos; realizó una estancia de investigación en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Conducta de la Universidad de Stanford; Blanca Heredia, Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Columbia. Ha sido Secretaria Académica del CIDE, Vice-Rectora Académica de la Universidad Americana en París, Representante de la OCDE en México para América Latina; Ana Laura Magaloni y José Roldán Xopa, investigadores y académicos; La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, propuso a Sara Lovera y John Ackerman, seguidor del presidente López Obrador y esposo de la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, además de ser miembro del Instituto de Formación Política de Morena, su nombramiento y toma de protesta en el Comité deja en entredicho la promesa del Ejecutivo Federal de no entrometerse en el proceso de selección de los consejeros del INE, además de que los partidos de oposición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que analizarán todas las vías legales para impugnar el nombramiento de Ackerman. Estaremos atentos para conocer el desenlace de la impugnación.

Outsourcing

Por acuerdo parlamentario, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), organizará el desarrollo de mesas de trabajo y análisis de alto nivel con participación del sector empresarial, patronal, sindical y académico; gobierno federal y legisladores para revisar y enriquecer el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en materia de regulación de outsourcing para lograr una regulación que erradique prácticas abusivas en la subcontratación y proteja derechos laborales.

La primera mesa fue el 24 de febrero, el 26 se reunieron con el sector empresarial, Asimismo, tienen contemplado reunirse el 2 de marzo en reunión bicameral y el 4 de marzo tendrán como invitados al sector sindical, el 9 de marzo con el sector patronal, el 11 de marzo con el sector académico, el 17 de marzo con magistrados laborales y jueces de distrito en materia laboral a más tardar el 31 de marzo presentación del dictamen consensado. Las mesas van a estar coordinadas por el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social Napoleón Gómez Urrutia y por el senador Eduardo Ramírez por parte de la Jucopo, estaremos dándole seguimiento para enterarnos de lo que suceden en las reuniones, que, por cierto, son privadas.

Regulación del cannabis

El miércoles 26 de febrero las comisiones unidas de Justicia; Salud; y Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, se declararon en reunión de trabajo permanente tras comenzar el proceso de dictaminación en materia de regulación de cannabis. Los trabajos se reanudarán el próximo miércoles 4 de marzo a las 13:00 horas.

Los legisladores coincidieron en la necesidad de contar con más tiempo para conocer mejor el proyecto de dictamen y no acelerar los tiempos sobre un tema que es de gran relevancia para el país. El documento final será presentado en la sesión del 4 de marzo, el cual contará con las aportaciones y modificaciones realizadas por los integrantes de las Comisiones.

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), otorgó una prórroga al Congreso de la Unión para atender este asunto, la cual vence el 30 de abril de 2020, día en que se clausuran los trabajos legislativos de este periodo.

El Senador Ricardo Monreal, Coordinador de Morena, declaró que las comisiones dictaminadoras marcarán los tiempos de la discusión hasta tener listo el dictamen antes de que concluya el periodo, en abril, para que sea aprobado por el pleno, como lo marca la resolución de la Suprema Corte de Justicia.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia avaló el uso recreativo del cannabis, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno solo analiza la posibilidad de legalizar el cannabis con fines medicinales por lo que descartó su eventual uso lúdico.

Parlamento abierto en materia de Bienestar Social

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Salud de la Cámara de Diputados, realizarán los días 2 y 3 de marzo el parlamento abierto para analizar la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal que reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política, en materia de bienestar. La propuesta busca elevar a rango constitucional el derecho a la salud, apoyos a personas con discapacidad y becas en todos los niveles educativos. Se espera que asistan funcionarios del gobierno para hablar sobre los temas de hacienda, bienestar y salud, además de académicos, representantes de la sociedad civil y juristas. Una vez realizado el ejercicio de parlamento abierto, se trabajará en la elaboración del dictamen.

Condonación de Impuestos

En la semana la Cámara de Diputados, , con el voto aprobatorio de 21 congresos estales, declaró reformado el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política, en materia de condonación de impuestos, y lo remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. Ahora la reforma esta en la cancha del Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.