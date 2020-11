Del paquete fiscal a las comparecencias: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Buen inicio de semana, bienvenido noviembre, pasando a la actividad legislativa estos fueron algunos de los acontecimientos importantes en el Congreso de la Unión:

Paquete fiscal 2021

Cámara de Senadores realizó su sesión del jueves 29 de octubre justo con el quorum legal, es decir con 65 legisladores para aprobar el paquete fiscal 2021, que por cierto le echa más leña a la hoguera pues reduce ingresos a los estados, y precisamente los gobernadores aliancistas solicitan una revisión al pacto fiscal. Es de destacar, que los senadores reconsideraron lo aprobado por los diputados y redujeron el impuesto a telefonía al uso de internet. Algunos de los aspectos que contiene lo aprobado son los siguientes: en la Ley Federal de Derechos, se propone eliminar la exención del pago de derechos para los extranjeros que permanezcan en territorio nacional en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas que hubiesen ingresado a territorio nacional por vía terrestre, siempre que su estancia en el país no exceda de siete días; precisar que en los pagos de servicio por publicación el DOF no se pagará el derecho señalado cuando la publicación se establezca como obligatoria y sea ordenada o se regule expresamente en la Constitución, en las leyes y reglamentos de carácter federal, en los tratados internacionales o en el Presupuesto de Egresos de la Federación; se aumenta el cobro de derechos por un monto del 30 por ciento adicional al costo por la expedición de pasaportes ordinarios cuando se requiera que sean expedidos de emergencia; se reforman los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Derechos para adecuarlos con lo establecido en la Ley Aduanera por lo que respecta a los derechos relativos a los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior; se implementa el cobro de derechos por los trámites que actualmente presta la Administración Pública Federal de forma gratuita por lo que hace a la autorización de prórroga de etiquetado por -Inexactitud de Datos- en las etiquetas de los productos, la emisión de dictamen de cumplimiento de los dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos, así como la aprobación de organismos de certificación, unidades de verificación, laboratorios de prueba o laboratorios de calibración, para evaluar la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría de Economía.

También se actualiza el cobro de los derechos relativos a los servicios de certificación de firma electrónica, se deroga el derecho por los servicios relacionados con la expedición del permiso para la operación y explotación del servicio de autotransporte federal para el caso de las unidades de arrastre; precisa el incluir el servicio de expedición de las constancias de los actos y documentos inscritos en el Registro Nacional Forestal; plantea derogar el cobro por prestación del servicio de certificación de vehículos nuevos; establecer el pago de derechos por la aprobación de auditor ambiental en cualquiera de sus modalidades; plantea redefinir el costo del servicio por la expedición, reposición o modificación del certificado de matrícula cuando se trate de embarcaciones sin cubierta corrida destinadas a la pesca ribereña; indica la necesidad de especificar los costos sobre aprovechamiento no extractivo de los elementos naturales y escénicos que se realizan en las áreas naturales protegidas marinas; regular los cobros por espectro radioeléctrico; precisar que los adquirentes de derechos derivados de una concesión minera son sujetos al pago del derecho especial y extraordinario sobre minería por la obtención de ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva: y, replantear pagos por derecho por descargas de aguas residuales.

MORENA y sus aliados en su defensa del paquete destacaron que es necesario dejar de pensar en paquetes económicos que sólo valoran criterios de crecimiento, y que no necesariamente se refleja en la distribución del ingreso ni beneficia a los más necesitados. Establecer piso parejo para que los contribuyentes cumplan con su deber de pagar impuestos. La verdad lo que se atiende en el paquete son las obras insignia del gobierno y los programas electoreros para el 2021 y lo que se antepone es obtener ingresos y no se sabe cómo se van a distribuir, veremos si en algo se aclara en el Paquete del Presupuesto Federal, que se tiene que aprobar como fecha límite el 15 de noviembre.

Administración de puertos a la Secretaría de Marina

En la semana concluyó la crónica de una muerte anunciada, en el Senado de la República se aprobó la minuta que traslada la administración de los puertos a esta institución, para aprobarlo se argumentó que con la transferencia de las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, no se vulnera lo dispuesto en el artículo 129 constitucional, ya que las atribuciones las ejercerá la Secretaría de Marina y no la Armada de México. Se comentó que ambas instituciones son de distinta naturaleza jurídica, ya que la primera es una Secretaría de Estado que forma parte de la Administración Pública Federal y sus funciones son ejercidas mediante el personal civil o el personal militar con el que cuenta. El primero está circunscrito a su carácter de servidor público y cuyo actuar se rige por la legislación civil y no la militar, y la segunda forma parte de las Fuerzas Armadas con las que cuenta nuestro país y sus atribuciones son ejercidas específicamente por el personal militar en activo, se trata de una transferencia de atribuciones administrativas entre dos dependencias del Ejecutivo Federal.

La oposición a la reforma argumentó que la reforma cobra relevancia en el contexto mundial, donde de 174 estados miembros de la Organización Marítima Internacional OMI, solo en 11 países la autoridad marítima depende de las fuerzas armadas; es decir, el 94 % de las autoridades marítimas son ministerios de transporte o comercio o de fomento. En la actualidad países también miembros de la OMI como Bolivia, Chile, Colombia, Corea del Norte, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay cuyas autoridades marítimas tienen corte militar, se caracterizan por haber transitado de dictaduras militares a democracias. Y 36 de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, entre los que se encuentra México, solo en Chile la autoridad marítima está a cargo de las fuerzas armadas. Además se manifestaron por evitar y profundizar la militarización del país al introducir en este esquema a la Marina Mercante, a la educación náutica mercante, a la administración portuaria, a las contrataciones de comunicaciones y transportes náuticos que trastocan de manera e inconstitucional lo de la administración pública federal. Lo anterior, ya que la Marina Mercante es una actividad civil realizada en buques que se utilizan para actividades comerciales, a cargo de empresas con un fin mercantil. El tiempo dirá si fue un error militarizar los puertos o si la reforma es una estrategia encaminada a otorgar más poder a las fuerzas armadas en aras de un centralismo.

Fondo de Salud

Tal parece que el gobierno a través de su partido político en ambas cámaras y sus aliados políticos van por todas la canicas y es que la semana pasada se eliminaron 109 fideicomisos, se aprobó un paquete fiscal que atiende las obras insignia del gobierno y los programas electoreros para el 2021 y por si fuera poco la Cámara de Diputados saltándose el procedimiento legislativo y apresuradamente aprobó el dictamen que adiciona un párrafo segundo al artículo 77 Bis 17 y se modifica el párrafo segundo del artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud para establecer que cuando el Fondo de Salud para el Bienestar acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 como aportaciones al fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesorería de la Federación o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar. Los recursos acumulados que se mantengan en el fondo seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, la atención de necesidades de infraestructura, el abasto y distribución de medicamentos y otros insumos y el acceso a exámenes clínicos, conforme lo establece el artículo 77 bis 29 de esta Ley. También se agrega un artículo segundo transitorio en el que se precisa que el Instituto de Salud para el Bienestar instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que, a más tardar el 1 de abril de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta treinta y tres mil millones de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Es decir, la reforma abre el espacio fiscal dentro de las restricciones que se tienen, para que se pueda separar alrededor de 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar y destinarlos supuestamente a la atención de la pandemia que vivimos.

Por su parte el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2020, que incluirá los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar. Tanto la Ley de Derechos como la Ley de Ingresos de la Federación regresarán a Cámara de Diputados para que avale los cambios del Senado. Ya se verá si en verdad los recursos se destinan para lo que argumentan o simplemente se desaparecen o no se explica a detalle a donde se irán.

Nuevas fechas de comparecencias de secretarios de despacho

La Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, el acuerdo que establece las nuevas fechas de comparecencia de diversos funcionarios de la Administración Pública Federal, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), establece las siguientes fechas para el 4 de noviembre la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, comparecerá ante la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, comparecerá ante las comisiones unidas de Cultura y Cinematografía y de Radio y Televisión el 18 de noviembre.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Leal, comparecerá ante las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Infraestructura el 19 de noviembre.

El mismo 19 de noviembre pero ante el Pleno de la Cámara de Diputados lo hará el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

El 24 de noviembre ante el Pleno el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.

El 2 de diciembre, también ante el Pleno comparecerá el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez.

El 8 de diciembre ante la Comisión de Energía acudirá la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García. Queda por definir la fecha de la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ante el Pleno.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.