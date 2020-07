“Del periodo extraordinario a los consejeros del INE”: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Buen inicio de semana estimados lectores, algunos de los temas que se vieron en la semana en el Congreso son los siguientes.

Periodo extraordinario

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República determinó convocar a un Periodo Extraordinario de Sesiones el próximo miércoles 29 de julio. Los temas que serán discutidos aún se encuentran en análisis y acuerdo entre las distintas fracciones parlamentarias del Senado, pero se espera que se concreten acuerdos para aprobar las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria propuesta por iniciativa presidencial para poder realizar reasignaciones al Presupuesto de Egresos por hasta 5 % del gasto programable; la legislación reglamentaria del artículo 19 constitucional, en materia de delitos graves; cambios para que el INSABI realice compras en el extranjero; sobre la extinción de fideicomisos; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El Senado será cámara exclusiva para aprobar salida de tropas a ejercicios anuales, así como para elegir de una terna al titular del Centro de Conciliación y Registro Laboral.

En sesión presencial programada para el 20 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión propondrá al Pleno la realización del Periodo Extraordinario, tanto para el Senado, como para la Cámara de Diputados. La colegisladora tiene previsto realizarlo el 21 y 22 de julio. Todos los temas son importantes para la agenda de Morena por eso es vital establecer puentes de dialogo para encontrar consensos con las otras fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Comisión de Transparencia y Anticorrupción

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados realizó el jueves 16 de julio de 2020 el primero de cuatro Foros sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma.

En este primer foro los legisladores que presentaron iniciativas relacionadas con el tema comentaron de manera general los objetivos de sus propuestas.

Mario Delgado expresó que el tema de la salud debe ser tratado como un derecho humano y la iniciativa que hoy se analiza abre esa posibilidad. De hoy en adelante el gobierno federal participará a través de organismos internacionales para hacer posible el derecho a la salud

Aseguró que su propuesta de reforma crea la base legal dentro de la Ley que permite el acceso a los mecanismos internacionales de adquisición de bienes y servicios para la salud.

Agregó que la reforma tiene como finalidad convertir al sistema de contrataciones públicas en uno de los ejes que permitirán cumplir los objetivos trazados en este nuevo proyecto de gobierno, alcanzando la transparencia de los procedimientos de contratación y el abatimiento de la corrupción que históricamente los acompañaba.

Como invitados estuvieron representantes de varias organizaciones dedicadas al combate a la corrupción y cámaras empresariales.

Los invitados fueron Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana; Sergio Martin EsquivelConfederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin); Fernando Portugal Director General de Tratados Internacionales y Asuntos Jurídicos. Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C; José de Jesús Rodríguez Ambrizde la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.; Alejandra Palacios Prietodel Grupo de Investigación, Análisis y opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Comisión Federal de Competencia Económica; Rolfi Manuel Sánchez López presidente de la Comisión de Contabilidad Municipal de la Vicepresidencia del Sector Gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; Roberto Moreno del Sistema Nacional Anticorrupción; Eduardo Bohórquez Transparencia Mexicana; José Antonio Centeno Reyes vicepresidente Nacional de Sectores y Ramas Industriales. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y Manuel Guadarrama Instituto Mexicano de la Competitividad.

Todas las participaciones interesantes, pero resaltaron las intervenciones de los representantes de la COFECE, el IMCO y de Transparencia Mexicana quienes hicieron alusión a los puntos importantes que contiene su Proyecto de Ley de Contrataciones, que es un esfuerzo conjunto de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, para mejorar los procesos de contrataciones públicas en México, promoviendo la competencia, eliminando los espacios de discrecionalidad y mejorando los procesos de fiscalización ciudadana.

Plantearon que los entes públicos puedan seleccionar entre la licitación pública nacional o internacional y licitación restringida o adjudicación directa, la regla general para las adquisiciones, arrendamientos y servicios será a través de licitaciones públicas internacionales, y por convocatoria.

Para realizar adjudicaciones directas, sólo se podrá llevar a cabo cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que se establezcan en los correspondientes presupuestos de egresos, y cuando por razones de fuerza mayor, seguridad nacional o emergencia sea necesario recurrir a métodos no competitivos, lo cual se tiene que fundamentar a través de estudios técnicos y verificaciones de las autoridades competentes.

En estos casos, la adjudicación deberá realizarse a la empresa que demuestre la idoneidad técnica o la capacidad especial requerida para proveer el bien o servicio oportunamente.

Las contrataciones de gran magnitud, se incorpora una nueva categoría correspondiente a contrataciones mayores a 12 millones de Unidades de Medida y Actualización (UMAs), para las cuáles considera la opinión previa de la COFECE sobre la convocatoria y pliego de condiciones.

En esta línea, los oferentes que participen en estos procedimientos deberán contar con una política de integridad empresarial.

También se plantean dos estrategias de contratación para hacer eficiente el gasto público, a saber, los contratos marco y las compras consolidadas. Continuaremos dando seguimientos a los foros para conocer e informar sobre los temas abordados,

Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC.

Para conocer que es lo que falta y cómo va el proceso de implementación del T-MEC los senadores integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se reunieron a distancia con la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. Destacó que para implementar el T-MEC se han creado 21 comités y dos subcomités, así como un grupo intersecretarial que se encargarán de la implementación y funcionamiento del tratado comercial. Precisó que con ello no se crea ninguna estructura burocrática adicional.

Dijo que con la entrada en vigor del T-MEC se llegó a la meta, pero inició un largo camino que es la implementación. Destacó que estos grupos de trabajo se han vinculado con el sector privado, además, hay diálogo abierto con varios sectores para involucrar a todo el espectro del mundo productivo en México.

Recomendó al Senado nombrar a la brevedad al titular del Centro de Conciliación y Registro, el órgano que es toral dentro de la reforma laboral y sobre el que hay inquietud en Estados Unidos, porque aún no entre en funciones.

Aseguró que el T.MEC tiene buenas perspectivas de crecimiento para la región de América del Norte en medio de la pandemia de Covid-19. Sostuvo que México no incumple con ninguna cláusula del T-MEC por el cobro, a partir de junio pasado, del IVA a plataformas digitales. Dijo que éste no es un nuevo gravamen y es además similar al que opera en Canadá y Estados Unidos, de ahí que no se necesitaba armonización alguna.

Expuso que la Ley de Variedades Vegetales no se modificó, porque no era necesaria para la entrada en vigor del acuerdo. En este caso, agregó, hay un plazo de cuatro años, pero no se debe quitar el dedo del renglón para tener listo este tema.

Comentó también que hubo ya la primera inversión provocada por el T-MEC, pero no fue en México, sino en Indiana, Estados Unidos, donde un empresario mexicano abrirá una empresa papelera. Lo que queda claro con estas reuniones es que falta mucho trabajo que requiere un seguimiento puntual para que el tratado se realice o implemente de manera eficaz. Y no hay duda de que los integrantes de esta comisión especial seguirán trabajando para elaborar una agenda de trabajo para reunirse con varias instancias de gobierno Federal y conocer lo que han implementado para el funcionamiento eficaz del tratado.

Consejeros electorales del INE

El Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes al Consejo General del INE entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las cuatro quintetas para elegir de entre ellas a los cuatro nuevos consejeros y consejeras electorales para el periodo 2020-2029.

En la primera quinteta integrada por mujeres que presentó el Comité Técnico de Evaluación se encuentran Rita Bell, Miriam Hinojosa, Olga González, Norma de la Cruz y Jessica Rojas; mientras que la segunda la conforman: Carla Humphrey, Ana Lilia Pérez, Iulisca Bautista, Sofía Sánchez y Eunice Rendón.

En la primera quinteta de hombres se encuentran: José Martín Faz, Luis Vado, Yuri Beltrán, Marco Vargas y Reynaldo Ortega; en la segunda están: Gustavo Meixueiro, Rodrigo Escobar, Francisco Aparicio, Uc-Kib Espadas y Jesús Baltazar.

Durante la presentación de las listas, los integrantes del Comité Técnico de Evaluación expresaron que se logró un consenso para elegir los perfiles finalistas.

Sin embargo, John Ackerman acusó que algunos nombres son “aspirantes grises” y que hubo presiones externas sobre el Comité Técnico de Evaluación para la elección de los finalistas, por lo que él no votó para la aprobación de las listas. El domingo 19 la Cámara de Diputados inició el proceso de entrevistas a los 20 finalistas a ocupar las cuatro vacantes en el Consejo General del INE. Fue la Junta de Coordinación Política, encabezada por su presidente Mario Delgado Carrillo, acompañado por los coordinadores parlamentarios de todas las bancadas, quienes realizaron las entrevistas y los cuestionamientos a los participantes. El 22 de julio la Cámara de Diputados realizará sesión extraordinaria para finalmente elegir a los cuatro consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Continuaremos atentos a este proceso que es vital para garantizar la democracia en el país.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.