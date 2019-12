“Del T-MEC a la conclusión de los trabajos legislativos “: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Saludos, estamos a dos semanas y media de que termine el año, que tengan excelente semana estimados lectores. La semana que terminó se dio por concluido el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y los temas de interés fueron los siguientes.

Diario Oficial de la Federación (DOF)

La SHCP publicó el pasado 9 de diciembre en el DOF los siguientes decretos: 1) por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del ISR, de la Ley del IVA, de la Ley del IEPS y del Código Fiscal de la Federación; 2) por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos; y, 3) por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

El 11 de diciembre se publicaron en el DOF los siguientes decretos: 1) decreto con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020; y 2) el decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Nuevos Partidos Políticos

En la semana el TEPJF confirmó que las organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos tendrán un mes más, todo febrero, para cumplir con los requisitos exigidos para obtener el registro. Con la ampliación de tiempo, más agrupaciones podrían completar las disposiciones, dado que, hasta ahora, a tres meses de que concluya el nuevo plazo, son cuatro las que siguen en la delantera, el extinto Nueva Alianza (Panal), ahora Grupo Social Promotor de México, que ya rebasó 140% de las asambleas obligatorias y 130% de los militantes aliados. También destaca el nuevo partido de Elba Esther Gordillo Redes Sociales Progresistas, la nueva versión del PES, ahora como Partido Encuentro Solidario y el de Margarita Zavala México Libre.

Transparencia y Anticorrupción

Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) refirió que la administración actual adjudicó de manera directa el 77% de sus contratos, de acuerdo con CompraNet. El IMCO señaló que en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha realizado una sola sanción por cohecho internacional, se mantiene al Sistema Nacional Anticorrupción con recursos mínimos y persiste en la realización de adjudicaciones directas, contrario a las recomendaciones de organismos internacionales. La organización señaló que “México no ha cumplido con los acuerdos internacionales en la materia firmados con la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDC)”.

T-MEC

En la semana se firmaron los cambios al T-MEC destacando las siguientes modificaciones: a)laborales, las nuevas disposiciones obligarán a que México cumpla con reformas laborales que ya aprobó y admita la verificación de sus estándares laborales de bienes y servicios, so pena de sanciones. b) normas ambientales, el acuerdo crea “agregados ambientales” en Ciudad de México que se ocuparán de vigilar sus leyes y reglamentos. c) medicinas, eliminaron normas que exigían a los tres socios otorgar al menos de 10 años de exclusividad para drogas biológicas, lo cual facilitará el rápido ingreso de genéricos al mercado y reducir así los precios. d) impacto económico, se espera que, en seis años, el T-MEC elevará el PIB real estadounidense en 0,35% y generará 176.000 puestos de trabajo, especialmente en el sector manufacturero. e)mayor comercio, se estima que el nuevo pacto aumentará las importaciones estadounidenses desde Canadá y México, y en igual cantidad las exportaciones a esos mercados. En 2017 Canadá y México fueron de los mayores socios de Estados Unidos. También Estados Unidos exportó bienes por 292.000 millones de dólares a Canadá y por 243.000 millones a México en 2017. En comparación, Estados Unidos le exportó a China, su tercer mayor cliente, bienes por solo 130.00 millones de dólares. En tanto, la primera economía global recibió productos de Canadá por 314.000 millones de dólares en 2017 y por 299.000 millones desde México. f) autos y mayores salarios, se exigirá que 75% de la composición de los vehículos sea originaria de la región, además entre 40 y 45% de debe ser fabricado por operarios que ganen al menos 16 dólares por hora. México admitió respetar las normas de seguridad establecidas por Estados Unidos, a menos que las autoridades mexicanas concluyan que son inferiores a las suyas. g) solución de controversias Inversores-Estado, los cambios permitirán a empresas e inversores poderosos invalidar leyes o sentencias locales a través de un mecanismo no sujeto a arbitrajes que demanden responsabilidad. h) comercio digital, prohíbe aplicar derechos aduaneros a bienes distribuidos digitalmente como software, juegos, libros, música y películas. Restringe la potestad de los gobiernos de forzar a las compañías a revelar la propiedad del código fuente o imponer restricciones sobre dónde pueden ser almacenados los datos.

Es preciso señalar que el nuevo acuerdo regirá durante 16 años, pero se revisará cada seis. Si las partes deciden renovarlo, regirá por otros 16 años. Pero si surge un problema, se abre un periodo de 10 años para negociar una solución y de no alcanzarse, el T-MEC expirará.

Pasando a las cuestiones legislativas comento lo siguiente:

En la Cámara de Senadoresen la semana que recién terminó se abordaron los siguientes temas de interés general.

T-MEC

El Pleno aprobó el protocolo modificatorio al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Con la firma del convenio sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos se refrenda el propósito de garantizar la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de los trabajadores domésticos, para lo cual los Estados parte deben adoptar medidas que garanticen la libertad de asociación sindical; el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil, así como la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación.

Condonaciones de Impuestos

El Pleno aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, en materia de condonación de impuestos. Se turnó a los congresos locales. En los artículos transitorios se establece que este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente decreto en un plazo que no excederá de un año a partir de la entrada en vigor de este.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

Se aprobó y envío al Ejecutivo Federal cambiar la denominación actual del Instituto de Administración de Bienes y Activos por el del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Equipos de telecomunicación

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de decreto que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y un artículo 168 Ter al Código Penal Federal. Para prohibir la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, con excepción, se podrá instruir la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación para el uso y operación por parte de las autoridades encargadas de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores así como para el uso y operación por parte de las instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional. Se sancionará con pena de 12 a 15 años de prisión a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte u opere equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen con excepción de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Cámara de Diputados

Ley de Instituciones de Crédito

Se aprobó el dictamen que reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito en materia de bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con recursos de procedencia ilícita. En tal virtud, la SHCP podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados. Se regresó a la Cámara de Senadores.

Ley de Amnistía

Se aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Amnistía, para decretar amnistía en favor de los grupos vulnerables que hayan cometido conductas delictivas. Se tipifican como objeto de la Ley el aborto; posesión de drogas en personas vulnerables; delitos cometidos por indígenas a quien se violó debido proceso; Homicidio por razón de parentesco; el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años. Los beneficiarios serán los sentenciados en primera instancia; imputados por delitos menores; que sean de grupos vulnerables; que no sean reincidentes y que no hayan utilizado armas de fuego. Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Reducción de presupuesto a partidos políticos

El dictamen por el que abroga la Ley Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de financiamiento público otorgado a los partidos políticos, fue desechado por no alcanzarse la mayoría calificada requerida, (las dos terceras partes de los legisladores presentes).

Una vez concluido el periodo ordinario de ambas cámaras se instaló la Comisión Permanente que entra en funciones durante los recesos de las cámaras que lo integran y está integrada por 37 legisladores 18 senadores y 19 diputados, regularmente sesiona los martes de cada semana.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.