Delgado y “Alito”, tal para cual: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

Si un partido le ha sido fiel al presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el Partido del Trabajo, ha luchado hombro con hombro desde hace muchos años con el actual Jefe de la Nación, sin embargo, los morenistas pecan de soberbios, a tal grado que se han olvidado de la 4T, mientras que los petistas siguen luchando por ella.

Esa soberbia ha hecho que pierdan espacios, y de continuar así, el próximo año será fatal, electoralmente hablando. MORENA se siente omnipotente, los líderes piensan que siempre van a gobernar, pero con esas actitudes no llegarán muy lejos, a veces minimizan al PT, olvidando que gracias a ese partido ha ganado en varios estados, hasta gubernaturas, pero así son de ingratos y soberbios los dirigentes, sobre todo, Mario Delgado.

Mario Delgado no le pide nada a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, pues ambos han decidido que sólo ellos tendrán la facultad para designar candidatos, están cortados con la misma tijera, pero que se podría esperar de él si viene del PRI con todo un costal de mañas.

Al igual que Moreno Cárdenas, se ha adueñado de MORENA y sólo él decidirá las candidaturas, o sea, el clásico dedazo, el amiguismo y compadrazgo. Pura corrupción política.

Por cierto, en la convocatoria que emitió para los que aspiran a las gubernaturas, uno de los requisitos fue que presentaran la constancia de afiliación, y sucede que ni el prepotente Cristóbal Arias Solís, Raúl Morón Orozco ni Carlos Torres Piña son afiliados a MORENA, sim embargo les aceptaron el registro.

Otro clásico caso de corrupción de Mario Delgado.

Bueno, mientras los morenistas se desgarran las vestiduras y se pelean entre sí en busca de candidaturas, el Partido del Trabajo se posiciona, avanza, crece, porque no hay tribus en su interior, porque tiene auténticos liderazgos, genuinos.

Mientras los morenistas se matan entre sí, más dividen, pero el petismo sube en aceptación, porque ven un partido sólido, congruente y fiel defensor de las causas del pueblo, como ha quedado demostrado, cuando en las Cámaras no aprueban algunas iniciativas es porque considera que atentan contra el pueblo, pero no porque estén en contra del presidente, no, sino que buscan convencer a los morenos que están equivocados.

En una palabra, los legisladores petistas no se comportan como lacayos, sino como fieles servidores de las clases populares, vela por sus intereses, mientras que los morenistas ven por sus intereses personales.

Efectivamente, han perdido el rumbo, como lo ha dicho el coordinador del grupo parlamentario y líder en Michoacán del PT, Reginaldo Sandoval Flores. Sí los morenistas han perdido el objetivo de la 4T, que por cierto mencionan mucho para fines electorales, pero es de dientes hacia afuera, ya no caminan en la ruta, sino en la ruta de la soberbia y cuestiones meramente personales.

En Michoacán, morena va retrocediendo a causa de los falsos Profetas, como Cristóbal Arias Solís, Raúl Morón Orozco, Alfredo Ramírez Bedolla y Carlos Torres Piña, entre otros y otras muchos más. Imagine como está la división para que se hayan apuntado 29 aspirantes al gobierno de Michoacán.

Claro muchos de ellos no tienen ninguna posibilidad pero van a negociar otros cargos de elección popular, sobre todo plurinominales porque si compitieron por mayoría sus bonos no les alcanza, están perdidos.

DON GATO Y SU PANDILLA

Se rumora que Don Gato (Jesús Hernández Peña) y su pandilla siguen insistiendo en imponer como candidato al gobierno de Michoacán a Eduardo Orihuela, cuando según un sondeo, la gente busca un político que conozca a fondo los problemas del estado, y este diputado no tiene ni siquiera nociones.

BUSCA SILVANO SOLUCIÓN

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

En el encuentro, el mandatario refrendó que el gobierno de Michoacán mantiene firme su convicción de encontrar una solución de fondo al conflicto educativo del estado, donde la prioridad sea ofrecer calidad educativa a las y los niños michoacanos.

“Nosotros seguiremos trabajando para resolver la situación de las y los maestros y garantizar que las y niños y niños de Michoacán reciban una educación de calidad”, aseguró Silvano Aureoles.