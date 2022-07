Demencial y grotesco querer desaparecer al INE y debilitar al TEPJF: ‘Alito’ Moreno

En medio de la confusión por la participación de diputados federales de oposición en el parlamento abierto de la reforma electoral en Cámara de Diputados, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que el bloque opositor no dará ni un solo voto para la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) o el debilitamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

“Es de manera demencial que pretendan destruir el modelo democrático de México, el régimen de partidos, la participación política. Y esa declaración es una declaración grotesca. Eso no puede ocurrir.

“¿Cómo que van a desaparecer al INE? Pues desde aquí les decimos: no señor, porque necesitan dos terceras partes y aquí tengan para que aprendan. Esa no va a pasar. No tengan duda. Aquí vamos a defender las instituciones democráticas. Aquí vamos a defender al INE. Vamos a defender al Trife (actual TEPPJF)”, advirtió Moreno Cárdenas.

En conferencia de prensa, el líder priista se refirió así a la reciente declaración del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien aseguró que pronto desaparecerá el INE.

Moreno Cárdenas explicó que los legisladores que integran Va por México participarán en el proceso de discusión de la reforma electoral, porque es parte de su trabajo legislativo, pero de ninguna manera aprobarán una reforma constitucional que implique un daño a la democracia del país.

