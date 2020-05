Descalifica López-Gatell reportajes de medios internacionales que, aseguran, México esconde cifras del COVID-19

GMx

Ciudad de México.- El gobierno mexicano no está escondiendo cifras de contagios y muertes por COVID-19, afirmaron el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la conferencia nocturna.

Ambos funcionarios intentaron responder así a señalamientos de medios internacionales como The New York Times, quien publicó que “el gobierno mexicano no informa de cientos, posiblemente miles, de muertes por el coronavirus en Ciudad de México, ignorando a los angustiados funcionarios que han contado en la capital más de tres veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente…”

Aunque indicó que es bienvenida la crítica, López-Gatell manifestó que le resulta sospechoso que al menos cinco medios de comunicación internacionales como El País y The Washington Post, hayan publicado estas informaciones este 8 de mayo, cuando se dijo que México estaría en el pico de la pandemia.

En entrevistas radiales y en la conferencia nocturna de este viernes, aseguró que algunos sectores políticos están aprovechando cada información para sacar provecho.

Mientras Claudia Sheinbaum aseguró que en la capital del país van 696 decesos por COVID-19 científicamente confirmados, Hugo López-Gatell trató de explicar con gráficas la forma en que las autoridades sanitarias han medido los casos y decesos ocasionados por la pandemia.

Sobre los tres o cuatro medios que publicaron notas respecto al tema “no tengo prejuicio alguno, pero presentaron información sin el rigor necesario”, agregó el funcionario.

En la conferencia de este viernes se informó que México alcanzó la cifra de 3 mil 160 muertos por COVID-19 y 8 mil 48 casos confirmados activos.

“Funcionarios de Ciudad de México han tabulado más de 2500 muertes por el virus y enfermedades respiratorias graves que los médicos sospechan que están relacionadas con la COVID-19, según muestran los datos revisados por el Times. Sin embargo, el gobierno federal informa sobre unos 700 decesos en el área que incluye a Ciudad de México y los municipios de sus alrededores”, publicó NYT.