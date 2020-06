Desconoce López-Gatell si AMLO se hará la prueba COVID para viajar a EUA

GMx

Ciudad de México.- Si una persona permanece sin síntomas una vez que haya tenido contacto con un enfermo de COVID_19, no es necesario realizar una prueba porque lo más seguro es que saldrá negativa.

Así lo indicó el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al ser preguntado sobre si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se hará la prueba para viajar a Estados Unidos, sobre todo porque hace unos días tuvo contacto con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien dio positivo a la enfermedad.

Dijo desconocer si existe alguna restricción en la Unión Americana para ingresar, es decir, que quien entra tiene que hacerse la prueba del COVID, como sería el caso del Presidente de México, quien quizá la segunda semana de julio, viajaría a Washington.

¿INCINERACIÓN O NO?

A pesar de que el gobierno federal no se opone a que los familiares opten por un entierro común, el subsecretario de Promoción de la Salud también advirtió, de nuevo, que una vez que una persona con COVID_19 fallece, aún existe el riesgo de contagio; eso quiere decir que lo mejor sería la incineración.

Dijo que para el manejo de una epidemia “están las consideraciones espirituales, algunas de las cuales consideran un pecado incinerar los cuerpos sin vida de las personas que fallecen.”

“Se prefiere inhumarlos. No es propósito del gobierno de México oponerse a estas tradiciones. Es lo que es y hay que respetarlo. Lo cierto es que a veces sí existe una contradicción entre el control de infecciones y las posturas religiosas.

Las secreciones podrían contaminar a los familiares porque, a pesar del deceso, hay todavía el riesgo de contagio”, manifestó en la conferencia nocturna.

CUANDO HAYA UNA VACUNA

En otro asunto, confirmó que México participa en las reuniones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para analizar qué pasaría cuando se tenga una vacuna contra el COVID_19.

No hay una definición completamente, pero se daría prioridad a los grupos de riesgo. Si no se tiene la vacuna suficiente no se puede alcanzar la inmunidad, indicó.

También aclaró que el objetivo de vacunar contra la influenza es disminuir hospitalizaciones y defunciones, pues para alcanzar la inmunidad se requiere que el 75 por ciento de la población sea inmune.

CÓMO VAMOS

Respecto a las cifras, en la conferencia se informó que el mundo supera los 10 millones de contagios por la pandemia del COVID_19 y el 57.4 de los casos en la actualidad se concentran en América.

En el caso de México, la cifra es de 27 mil 121 muertos y más 220 mil 657 casos acumulados desde el comienzo de la enfermedad.