Desmiente Silvano a funcionarios federales: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

El gobernador perredista de Michoacán Silvano Aureoles Conejo destapó la cloaca presidencial y evidenció el engaño de que han sido objeto, no solo los michoacanos, sino los mexicanos en general respecto a la pandemia del COVID-19.

En un video que sigue circulando en las redes sociales, Silvano pide a las autoridades federales de salud, hablar con la verdad, incluso fue muy duro al decir: “O les gusta mentir a ustedes, que no creo, o les obligan a mentir, pero dejen de mentirle a la sociedad mexicana. En una crisis sanitaria tan compleja, lo último que la sociedad espera de sus gobernantes y de los expertos como ustedes, es que les mientan”, expresó el mandatario.

El mensaje, grabado en video, lo dirigió al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Primero se refirió al director del IMSS, dijo que el IMSS cuenta con un Centro de ingeniería en la ciudad de Morelia, donde se están reparando 321 ventiladores que podrán utilizarse en la atención de pacientes del COVID-19, el perredista le contestó que no hay ningún Centro de Ingeniería del IMSS en Michoacán, más que un área desolada, porque no hay ni siquiera un escritorio o unas sillas en el sitio donde, en su momento, su antecesor, Germán Martínez, vino y trajo hasta al propio Presidente porque en Michoacán iba a ser la sede del IMSS; bueno, no hay nada”.

En el caso López-Gatell, cuestionó sus proyecciones respecto a que, el 23 de mayo de este año será la etapa más crítica de hospitalización de los enfermos, y que el 25 de junio podría empezar a estabilizarse e incluso, en algunos municipios, a recobrarse la vida normal.

Aureoles afirmó que Michoacán no hará caso a esas proyecciones porque la prioridad es cuidar la salud de la población con responsabilidad y determinación.

“Si ustedes quieren seguir engañando a la población del país, háganlo, pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos con comentarios poco responsables”, sostuvo.

Y bueno, pues el perredista regresará los insumos médicos “patito” enviados por la Federación a Michoacán, por considerarlos insuficientes y precarios ante la dimensión de la emergencia, y sobre todo, por respeto al personal médico y de enfermería.

En entregas anteriores cuestioné que AMLO y sus funcionarios de salud no estaban actuando adecuadamente ante la contingencia sanitaria y el tiempo me ha dado la razón, y eso lo acaba de conformar el propio Silvano y otros gobernadores.

QUE DIOS LO PERDONE SEÑOR PRESIDENTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador, que se siente Emperador, se burla de los michoacanos ante la pandemia del Covid-19, pues cínicamente envío dos mil batas que no que no cumplen los requisitos para ser usadas cuando hay exposición directa al mortal virus, mil 384 cubrebocas tricapa, 5 mil máscaras N95 y mil pares de guantes, ¿no es para dar risa?

En otras circunstancias, si yo fuera el gobernador hubiera hecho lo mismo, porque es una ofensa imperdonable para los michoacanos, es una infamia presidencial

ha presumido la llegada de aviones con insumos médicos traídos de China, pero seguramente será chatarra, como si México fuera basurero, mientras que los médicos y enfermeras siguen sin contar con el equipo adecuado y manifestándose en las calles.

¿Acaso espera AMLO que llegue a su rescate su amo Donald Trump?

Lo reitero, el Emperador está jugando con la vida de los mexicanos.

Siga invirtiendo señor Emperador en sus proyectos personales en lugar de invertir en la salud, en el combate a la pandemia, cargue con más muertos en su espalda y ojalá pueda dormir tranquilo, por eso millones de mexicanos lo repudian, por mentiroso y doble cara. Como dice Silvano: Los michoacanos, no merecen un trato de esa naturaleza.

Acaso es más importante el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas que la vida de los mexicanos?

Qué Dios lo perdone señor presidente por esta infamia cometida contra su “amado pueblo”, por mentirle de nuevo

Bien dijo el senador morenista Germán Martínez a un diario nacional: No gastar en salud es un acto inhumano, neoliberal y criminal.

Y sí, es criminal la actitud de AMLO.

Pero háganlo entender, es como pedir peras al Olmo.

Sé que me critican por asumir está posición, por no pensar igual que ese señor, y si por eso soy neoliberal y conservador, entonces lo soy, menos fifí.

Muchas gracias por las mentadas de madre de parte de los neoliberales y conservadores disfrazados de demócratas.

¡Hipócritas!

Bueno pues sucede que María Luisa Rodea, representante del IMSS en Michoacán, trató de defender a su jefe Zoé, pero no se puede defender lo indefendible.

Y no señora delegada, no fue alarde el aumento del 60 por ciento del aumento del 60% a los salarios de médicos y enfermeras, anunciado por él mismo hace unos días, tan es cierto que los propios líderes sindicales de la salud lo reconocieron.

Por cierto, la funcionaria dijo: El mandatario cree que a billetazos se enfrenta el coronavirus.

¿Entonces con que se combate señora María Luisa, construyendo el Tren Maya, la refinería de Dos bocas y el aeropuerto Santa Lucía?

¿Acaso no se requiere dinero para invertir en la salud de los mexicanos?

En el propio sector salud federal se cobra por el servicio, como en el INSABI, que por cierto, es un fraude.

En lugar de defender a su patrón mejore la calidad del servicio médico para los pacientes del IMSS y déjese de politiquería como dice su patrón mayor AMLO, porque la calidad del servicio está peor que antes.

PESE A CONTINGENCIA SANITARIA, EL PRI SIGUE CON SU TRABAJO

El CDE del PRI en Michoacán, a cargo de Víctor Silva Tejeda, sigue con el trabajo hacia la militancia con actividades de coordinación a través de los medios digitales ante la pandemia por el Coronavirus que se vive a nivel mundial.

El tricolor Michoacán ofrece una serie de videoconferencias, con distinta temática, así como reuniones de trabajo utilizando plataformas tecnológicas, por tal motivo, en reunión con los secretarios del Directivo Estatal se instruyó a los mismos a redoblar esfuerzos y permanecer en contacto directo, diario, con la base de la militancia.

“El PRI con toda su experiencia y aportación al partido es también un Instituto moderno, preparado, listo y capacitado para enfrentar la situación actual y continuar abanderando las necesidades más apremiantes del país”.