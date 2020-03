Dice Barbosa que el COVID-19 es un “mal de ricos”; lo tunden en redes

GMx

En las redes sociales tundieron al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien “soltó” en una conferencia matutina que el nuevo coronavirus es una enfermedad de los ricos y los pobres están inmunes.

“Si ustedes son ricos tienen el riesgo, si ustedes son pobres, no, los pobres estamos inmunes, sale”, expresó el mandatario poblano, postulado por Morena, lo que le valió una serie de críticas, pues nuevamente utilizó el discurso de ricos vs pobres, en medio de una pandemia por el COVID-19 que en su estado ha dejado 38 contagiados.

De acuerdo con el portal del El Sol de Puebla, el ex perredista dijo que la mayoría “son gente acomodada eh, ¿sí lo saben o no? si ustedes son ricos tienen el riesgo, si ustedes son pobres, no, los pobres estamos inmunes”.

Nivel de ignorancia: Barbosa https://t.co/0wdXrwgFal — Areli Paz (@AreliPaz) March 25, 2020

En Puebla ocho personas infectadas se encuentran hospitalizadas, señaló el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez.

Al brindar el corte diario de casos de Covid-19, detalló que hasta ahora se han levantado 158 muestras de las que arrojaron 38 casos positivos; 28 importados, siete asociados a importación, un asintomático y dos personas con transmisión comunitaria.

El subsecretario de Epidemiología expuso que la mayoría de los casos se dieron en la capital del estado, pero también hay registros positivos en Puebla capital, San Andrés Cholula, Teziutlán, Huejotzingo, Tlapanalá y Chalchicomula de Sesma, por lo que los ayuntamientos deberán adoptar las medidas de protección.

El gobernador mencionó que ante la expansión del virus, la administración se prepara para otorgar apoyos para la subsistencia de las personas e incluso atiende de forma diaria a 20 personas con necesidad tras suspender el Martes Ciudadano.

Voy a seguir (atendiendo a la gente) hasta que me dé coronavirus y muchas gentes ya vinieron a verme para pedirme ayuda solidaria, esa es la parte que nos viene y de la cual nos estamos preparando para responder, indicó.

(Con información de El Sol de Puebla)