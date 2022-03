“Difícil de creer” la violencia del 5 de marzo en el Estadio Corregidora: Ronaldinho

El futbolista Ronaldinho manifestó que es “difícil de creer” la violencia que ocurrió el 5 de marzo en el Estadio Corregidora de Querétaro durante el partido entre Gallos Blancos y Atlas.

Difícil de creer yo que he vivido ahí, jamás imaginaria que pasaría eso. Le mando un abrazo a todos los amigos que he hecho (en Querétaro) y espero que pronto puedan tener de nuevo una vida normal”, manifestó el astro brasileño previo a su investidura en el Salón de la Fama del Futbol Internacional.

Ronaldo de Assis Moreira contó que en todos los equipos por los que pasó ha tenido “muy buenos momentos”.

En México he tenido muchos momentos buenos, también le tengo mucho cariño. Un momento que no olvido es cuando jugamos con América en la Ciudad de México y la gente me trató muy bien, tuve la suerte de hacer dos goles y lo recuerdo con mucho cariño”, expresó.

Con información de Récord